La ciclista uruguaya Mariana García protagonizó este martes un fuerte accidente durante la competencia de ciclismo de ruta en la modalidad contrarreloj de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Juegos Suramericanos: fuerte accidente de una ciclista uruguaya en Rafaela
Mariana García fue asistida por el equipo médico tras la caída y los primeros estudios descartaron lesiones de gravedad. La deportista sufrió golpes y heridas superficiales producto del impacto.
La atleta fue asistida inmediatamente por el cuerpo médico de la organización y por integrantes del equipo olímpico uruguayo, mientras se aguardaba el parte oficial sobre su estado de salud.
Según informaron desde el área médica de los Juegos, se realizaron estudios y los primeros resultados indican que no presenta lesiones de gravedad. La deportista sufrió golpes producto de la caída y lesiones superficiales, como raspones, además del dolor propio del impacto.
Desde la organización indicaron que continuarán informando sobre la evolución de la ciclista uruguaya.