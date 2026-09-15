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Maximiliano Pullaro
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Ruta contrarreloj

Juegos Suramericanos: fuerte accidente de una ciclista uruguaya en Rafaela

Mariana García fue asistida por el equipo médico tras la caída y los primeros estudios descartaron lesiones de gravedad. La deportista sufrió golpes y heridas superficiales producto del impacto.

Fue asistida por el equipo médico y los estudios iniciales no detectaron lesiones de gravedad.Fue asistida por el equipo médico y los estudios iniciales no detectaron lesiones de gravedad.
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La ciclista uruguaya Mariana García protagonizó este martes un fuerte accidente durante la competencia de ciclismo de ruta en la modalidad contrarreloj de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La atleta fue asistida inmediatamente por el cuerpo médico de la organización y por integrantes del equipo olímpico uruguayo, mientras se aguardaba el parte oficial sobre su estado de salud.

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Según informaron desde el área médica de los Juegos, se realizaron estudios y los primeros resultados indican que no presenta lesiones de gravedad. La deportista sufrió golpes producto de la caída y lesiones superficiales, como raspones, además del dolor propio del impacto.

Desde la organización indicaron que continuarán informando sobre la evolución de la ciclista uruguaya.

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