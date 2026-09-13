Natación

Celeste y Candela, dos generaciones unidas por el agua en los Juegos Suramericanos

Candela Giordanino terminó cuarta en los 10 kilómetros, a una décima del podio. Desde la orilla, su mamá Celeste Puñet, exnadadora y primera mujer santafesina en subir al podio de la Santa Fe-Coronda, siguió cada brazada en una jornada especial para las dos.