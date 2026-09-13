La natación argentina tuvo una jornada destacada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Macarena Ceballos se consagró campeona en los 100 metros pecho, mientras que Cecilia Dieleke ganó los 50 metros espalda.
La natación sumó más medallas para Argentina en los Suramericanos 2026
Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho y Martina Barbeito fue plata. Cecilia Dieleke, de 16 años, se impuso en 50 metros espalda.
Ceballos completó los 100 metros pecho en 1m06s80 y se quedó con la medalla dorada. La cordobesa, oriunda de Río Cuarto, además estableció un nuevo récord personal y quedó cerca de mejorar su propia marca sudamericana.
El podio de la prueba tuvo presencia argentina por duplicado. Martina Barbeito terminó segunda y obtuvo la medalla de plata, en una actuación que permitió concretar un doblete nacional en una de las pruebas de la jornada.
Una campeona con experiencia olímpica
Para Ceballos, el título representa otro momento destacado de una carrera que ya tuvo participación en los Juegos Olímpicos. La nadadora fue una de las representantes argentinas en París 2024, donde compitió en los 100 metros pecho.
En aquella competencia alcanzó las semifinales de la especialidad. Terminó octava en su serie y quedó en el 15° puesto de la clasificación general. Ahora volvió a ubicarse en lo más alto del podio en una competencia internacional.
Su victoria también significó el segundo oro para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos, en una jornada que tuvo a la natación nacional como una de las protagonistas.
Más tarde llegó otra celebración argentina en la piscina. Cecilia Dieleke, con apenas 16 años, ganó la final de los 50 metros espalda con un tiempo de 28s38, registro que además estableció un nuevo récord de los Juegos ODESUR.
La joven argentina compartió el primer lugar con la brasileña Etiene De Medeiros, mientras que la también argentina Andrea Berrino completó el podio y obtuvo la medalla de bronce con un registro de 28s67.
Más medallas para Argentina
La cosecha argentina se amplió en los 800 metros libres masculinos, donde Lucas Alba consiguió la medalla de bronce. El nadador completó la prueba en 7m55s78 y finalizó tercero en una definición que volvió a tener presencia nacional.
En la misma final también compitió Thiago Pizzini, quien terminó en la quinta posición. El argentino registró un tiempo de 8m05s77 y completó una buena actuación en una de las pruebas de fondo de la jornada.
Así, la delegación argentina sumó nuevas medallas en una jornada especialmente productiva en natación. Los triunfos de Ceballos y Dieleke, junto con las preseas de Barbeito, Berrino y Alba, marcaron una importante presencia nacional en el programa acuático de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.