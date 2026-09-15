Más allá de las tres derrotas seguidas

Colón: en el pellejo de Iván Delfino caen suspensiones, lesiones y bajos rendimientos

Si Muñoz y Castet pueden volver, parte del problema se resolvería. Lago y Barrios siguen en duda, Peinipil, Lértora y Thaller están afuera y el resto (arquero incluido) no levanta cabeza.