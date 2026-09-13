José Alonso pidió la palabra después de conversar durante un largo rato con Hugo Carnevale, Patricio Fleming (hijo), Diego Colotto y otros dirigentes que viajaron a Mendoza. Estaba tranquilo, por fuera, pero la procesión la tenía por dentro. Su queja por el arbitraje de Echenique (sobre todo por el gol anulado a Toledo) no se hizo esperar y el presidente de Colón se despachó con todo en el anochecer mendocino.
Alonso: “es impertinente e impúdico lo que le están haciendo a Colón”
El máximo dirigente rojinegro pidió la palabra después del partido y se despachó contra Echenique y la terna por el gol anulado a Toledo, cuando el partido estaba 0 a 0.
“Quiero decir que vengo a hacer una queja por parte de Colón al trabajo de la terna arbitral. El fallo de la anulación del gol nos condicionó y perjudicó. Es impertinente e impúdico lo que están haciendo con Colón. No soy guarango ni ordinario, le dije a Echenique que se equivocaron y voy a ir a decir las cosas que tengo que decir y en el lugar que sea”, arrancó un Alonso que, insistimos, guardó las formas y el respeto, pero dijo las cosas que quería decir.
“Jugamos con hidalguía, jerarquía y valor en el primer tiempo. Nos llenaron de amarillas. En forma consecutiva y en varios partidos nos vienen perjudicando de manera tendenciosa”, agregó el presidente.
“Yo trato de pensar bien, pero esto me superó. Nos inclinaron la cancha. Y así es difícil. Los jugadores entraron en un marco de impotencia. Y hasta la expulsión de Thaller no fue para que lo echen, menos faltando un minuto para el pitazo final. La realidad es que Colón, hoy, fue perjudicado”, dijo Alonso ante la prensa presente en el Feliciano Gambarte.
Antes de hablar animadamente con “Pepe” Mansur, presidente de Godoy Cruz, dijo que “hablaré con quién sea. Ahora regreso a Santa Fe en mi auto y luego veré si voy personalmente a Buenos Aires”.
“Tuvimos subidas y bajadas en el torneo, pero hoy los ví con ganas a los muchachos. Pero emocionalmente se desequilibraron y jugaron con animosidad. Se quebraron en el segundo tiempo. Es muy difícil analizar el partido cuando pasan cosas muy injustas”, continuó.
Alonso también fue claro con el fallo de Echenique a instancias de Errante, el asistente a: “Si nos íbamos 1 a 0 a favor en el primer tiempo, la historia hubiese sido otra. Y no me quejo solamente por estos partidos en los que perdemos, también nos pasó en partidos que ganamos. ¿O se olvidan de todos los penales que les cometen a nuestros jugadores y no se cobran?”.
Respecto de la campaña, dijo que “estoy preocupado por la campaña porque nuestra expectativa era estar entre los cuatro primeros y así, con esto, se nos complica”, finalizó un Alonso muy enojado por dentro, aunque lo haya disimulado con su aparente tranquilidad a la hora de hablar.
El presidente de Colón es otro dirigente que se agrega a la lista de los que “despotrican” contra los arbitrajes en el fútbol argentino. Y que cada vez son más. Colón perdió por varias razones, propias y ajenas. Pero hay algo que es cierto: el gol mal anulado por Echenique se dio cuando el partido estaba 0 a 0 y en el mejor momento de Colón, que fue el primer tiempo. A partir de eso, vino la debacle.