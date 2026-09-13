Tres jugadas polémicas marcaron la caída de Colón en manos de Godoy Cruz. Dos posiciones adelantadas y una tarjeta roja, echaron por tierra las pretensiones sabaleras en tierras del vino.
Dos offsides y una roja: las polémicas jugadas contra Colón en la caída ante Godoy Cruz
Poggi abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y Brunet amplió la diferencia. El arbitraje dejó su huella en un partido plagado de jugadas polémicas.
Antes de la apertura del marcador, el rojinegro santafesino tuvo opciones claras de gol, pero ambas fueron desactivas por offiside. El segundo de ellos más polémico que el primero.
Con la derrota, Colón se fue con las manos vacías de Mendoza y quedó relegado a la sexta ubicación en la Zona A con 45 puntos.
Poggi marcó antes del descanso
El comienzo mostró a Colón con la primera aproximación. A los dos minutos, Ignacio Antonio probó desde afuera del área, aunque su remate se fue por encima del travesaño.
Con el desarrollo del encuentro, Godoy Cruz consiguió mayor control de la pelota y comenzó a jugar más cerca del área visitante. El equipo mendocino tuvo una situación muy clara a los 22 minutos, cuando Santiago Martínez quedó frente al arco, pero Matías Budiño logró evitar la caída de su arco.
Colón también encontró el camino hacia el gol. A los 42 minutos, Alejo Toledo definió por encima del arquero mendocino, aunque la conquista fue anulada por posición adelantada.
Cuando el primer tiempo parecía terminar sin goles, Godoy Cruz encontró la ventaja. A los 45 minutos, Santiago Martínez envió un centro desde la izquierda y, tras un rebote, Vicente Poggi definió de primera para establecer el 1-0.
El Tomba amplió la diferencia
El resultado obligó a Colón a buscar una reacción durante el complemento. El equipo de Iván Delfino necesitaba cambiar el desarrollo para evitar una nueva derrota y sostener sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.
Godoy Cruz, mientras tanto, aprovechó la ventaja para manejar el partido y buscar espacios. El conjunto mendocino encontró nuevamente el arco de Budiño y consiguió ampliar la diferencia para ponerse 2-0.
Con este resultado, el Tomba queda en una posición favorable dentro de la pelea por los primeros lugares. Antes del comienzo del partido tenía 46 puntos, mientras que Ferro Carril Oeste y Deportivo Morón lideraban la zona con 52 unidades en la tabla previa a la jornada.