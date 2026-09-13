El recuerdo de la última vez en el Gambarte

Leo Díaz y aquel domingo al mediodía en el que Colón se convenció de que ascendía

Fue el partido de ida de las semifinales del 95, ante Godoy Cruz. Chabay entró al vestuario y le confió a los jugadores que ése era “el partido”. Luego vinieron tres victorias consecutivas y la vuelta a Primera.