Colón se enfrenta este domingo ante Godoy Cruz en uno de los partidos más importantes de la fecha 29 de la Primera Nacional. Desde las 18, los dirigidos por Iván Delfino buscarán traer los tres puntos a Santa Fe, para seguir prendido en la lucha.
En Vivo Primera Nacional
Colón visita a Godoy Cruz en Mendoza; la información minuto a minuto
El Sabalero se juega una parada decisiva ante el Tomba este domingo desde las 18 horas, con el objetivo de traerse un triunfo para continuar firme en la pelea.
El estadio Feliciano Gambarte de Mendoza es el escenario del duelo entre Colón y Godoy Cruz por la fecha 29 de la Primera Nacional.
La información minuto a minuto
17:04 / Dom. 13.09.2026
Cuatro titulares menos
Colón, que ahora es quinto compartido antes de arrancar la fecha, saldrá este domingo a las 18 a jugar contra Godoy Cruz Antonio Tomba con baja de titulares en las tres líneas: Muñoz (desgarro), Lago (gemelo cargado), Pier Barrios (molestia física) y Castet (contractura).
16:40 / Dom. 13.09.2026
Todo listo en el vestuario
El plantel rojinegro ya se encuentra en el Feliciano Gambarte. Fotos: Franco Monsalvo.
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