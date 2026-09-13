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Maximiliano Pullaro
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Colón visita a Godoy Cruz en Mendoza; la información minuto a minuto

El Sabalero se juega una parada decisiva ante el Tomba este domingo desde las 18 horas, con el objetivo de traerse un triunfo para continuar firme en la pelea.

El estadio Feliciano Gambarte de Mendoza es el escenario del duelo entre Colón y Godoy Cruz por la fecha 29 de la Primera Nacional. El estadio Feliciano Gambarte de Mendoza es el escenario del duelo entre Colón y Godoy Cruz por la fecha 29 de la Primera Nacional.
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Colón se enfrenta este domingo ante Godoy Cruz en uno de los partidos más importantes de la fecha 29 de la Primera Nacional. Desde las 18, los dirigidos por Iván Delfino buscarán traer los tres puntos a Santa Fe, para seguir prendido en la lucha.

La información minuto a minuto

17:04 / Dom. 13.09.2026

Cuatro titulares menos

Colón, que ahora es quinto compartido antes de arrancar la fecha, saldrá este domingo a las 18 a jugar contra Godoy Cruz Antonio Tomba con baja de titulares en las tres líneas: Muñoz (desgarro), Lago (gemelo cargado), Pier Barrios (molestia física) y Castet (contractura).

16:40 / Dom. 13.09.2026

Todo listo en el vestuario

El plantel rojinegro ya se encuentra en el Feliciano Gambarte. Fotos: Franco Monsalvo.

16:10 / Dom. 13.09.2026

Los convocados por Delfino

15:39 / Dom. 13.09.2026

El Litoral en la previa de un duelo clave

15:12 / Dom. 13.09.2026

El Sabalero necesita ganar

Este domingo, desde las 18 y con una ciudad que amaneció con nevadas en la vigilia, Colón pisa el Feliciano Gambarte después de dos derrotas consecutivas. Muchos titulares lesionados y algunos cambios ruidosos en el Sabalero.

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