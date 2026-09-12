Se la juega Delfino en Salta ante el Tomba

El “remendado” Colón quiere poner el pecho y no la cara

Este domingo, desde las 18 y con una ciudad que amaneció con nevadas en la vigilia, Colón pisa el Feliciano Gambarte después de dos derrotas consecutivas. Muchos titulares lesionados y algunos cambios ruidosos en el Sabalero.