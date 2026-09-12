Dos golpes seguidos al hilo (Racing de Córdoba en Nueva Italia y el Deportivo Morón en el Cementerio de los Elefantes) y una sucesión casi interminable de accidentes físicos hicieron que Colón pise diezmado Mendoza, para jugar un durísimo cruce con el "Tomba", uno de los que aprovechó el bajón sabalero para pasarlo en la tabla. El otro fue Madryn.
El “remendado” Colón quiere poner el pecho y no la cara
Este domingo, desde las 18 y con una ciudad que amaneció con nevadas en la vigilia, Colón pisa el Feliciano Gambarte después de dos derrotas consecutivas. Muchos titulares lesionados y algunos cambios ruidosos en el Sabalero.
Cuatro titulares menos y el "5" ahí...
Colón, que ahora es quinto compartido antes de arrancar la fecha, saldrá este domingo a las 18 a jugar contra Godoy Cruz Antonio Tomba con baja de titulares en las tres líneas.
Entre ellas sin sus dos principales anotadores en la temporada: "Nacho" Lago (lesión) y Alan Bonansea (decisión del entrenador).
Budiño; Peinipil, Thaller, Rasmussen, Olmedo; Sarmiento, Lértora, Antonio, García y Toledo; Garate es el once que salió "ensayado" desde el predio deportivo 4 de junio pensando en la excursión a la Bodega mendocina.
De todos modos, habrá que esperar hasta último momento, en una semana complicada para el Mundo Colón en todos lados. Se fueron descartando Muñoz (desgarro), Lago (gemelo cargado), Pier Barrios (molestia física) y Castet (contractura). A estas cuatro bajas que sumar que Fede Lértora llega con lo justo.
Sin dudas, al juntar a todo-campistas como Marcioni, Sarmiento, Toledo y García, la idea es ir a hacer un culto de la tenencia de la pelota, con todos jugadores de buen pie. Por un lado, manejarla; por el otro, frenar la atropellada del local.
Acaso de todos los cambios el que más sorprende es el de Garate por Bonansea, quizás priorizando esta idea de "jugar" antes que tirar tantos pelotazos.
En el fondo, los reemplazos (obligados, claramente) son una apuesta total, porque Nicolás Thaller hace mucho que no juega y porque Sebastián Olmedo vino para jugar en la cueva, ya lo hizo de "5" y ahora marcará punta izquierda.
De los ex Godoy Cruz en el Sabalero, solo quedará en pie Federico Rasmussen, porque Pier Barrios se baja por lesión. Del otro lado, en el "Tomba", un ex Unión: Francisco Gerometta.
Gerometta: "Somos firme candidato"
"Es un partido lindo, es especial por la historia que tengo en Unión. Es un rival directo, un equipo importante de la categoría, es un duelo fundamental el que vamos a jugar; son dos instituciones que tienen estructura de primera división, para nosotros será fundamental sumar los tres puntos", dijo el "Tati".
"En Colón tengo gente conocida, es un equipo que le ha costado la adaptación en la categoría, está peleando el campeonato, tiene un buen técnico y un buen plantel", aseguró el ex Tate.
"Estoy muy contento en Godoy Cruz, desde que llegué me recibieron muy bien, me encontré con un gran grupo y un club muy ordenado.
"Es mi primera experiencia en esta categoría, me llevó una adaptación a lo que es primera división. Me encontré con un lugar muy lindo, un estadio muy lindo que da mucha energía", expresó quien será lateral derecho contra el Sabalero.
Con dos victorias al hilo y ubicado ahora en el tercer lugar, Gerometta no dudó antes de Colón: "Nosotros vamos partido a partido, quedan ocho finales. Nuestra primera meta es Colón, el próximo rival.
"Tenemos que apuntar a sacar la mayoría de puntos posibles, tratar de hacer lo mejor cada partido. el equipo ha madurado muy bien, estamos haciendo un buen torneo y estamos viviendo un gran momento.
"Somos un firme candidato por lo que representa Godoy Cruz, por la obligación que tenemos de lograr el objetivo de volver a Primera", cerró el ex Unión que enfrentará a Colón.
Para el cruce Godoy Cruz-Colón de este domingo a las 18 en el Feliciano Gambarte, la AFA designó un juez de Primera División.
La Asociación del Fútbol Argentino anunció las ternas arbitrales para la fecha 29 de la Primera Nacional. Fernando Echenique será el árbitro del partido Tomba-Colón y el restante de la terna arbitral estará conformada por Marcelo Errante como asistente 1, Hernán Vallejos como asistente 2 y Federico Guaymas como cuarto árbitro.