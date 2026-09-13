Con la derrota por 2 a 0 este domingo por la fecha 29 de la Primera Nacional, el conjunto sabalero no pudo recortar distancias en la parte alta de la tabla.
Fecha 29
Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Colón ante Godoy Cruz
El sabalero no logró acortar distancia con los líderes tras caer 2 a 0 y se aleja de los puestos de arriba de la Zona A en la Primera Nacional.
Colón vs. Godoy Cruz | Fecha 29 | Primera Nacional. Foto: Franco Monsalvo.
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El encuentro se disputó en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, con el arbitraje de Fernando Echenique (Marcelo Errante como asistente 1, Hernán Vallejos como asistente 2 y Federico Guaymas en el rol de cuarto árbitro).
Los goles de Godoy Cruz fueron convertidos por Vicente Poggi a los 45 minutos de la primera parte y por Nahuel Brunet a los 37 del complemento. Además, en Colón, fue expulsado Nicolás Thaller a los 48 de la segunda etapa.
Con este resultado, el rojinegro se ubica en la 6° posición del Grupo A con 45 puntos, con un saldo de 35 goles a favor y 25 en contra.
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