Equipo débil y al que le mojan la oreja

A Colón lo agarraron de “puching ball”

El arranque del partido fue un espejismo. Le anularon mal un gol, es cierto, pero el desorden y la fragilidad del segundo tiempo fue alarmante. Y como si todo esto fuera poco, lo echaron a Thaller, como para aumentar la imagen desteñida. Así no Colón. Esto va de mal en peor. Y en el próximo partido no podrá contar con Peinipil y Lértora, que llegaron al límite. Preocupante.