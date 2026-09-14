Para jugar en el Brigadier: domingo 16.30

Colón sin Peinipil, Lértora ni Thaller: llega Los Andes con ¡nueve sin ganar!

Además de esperar la enfermería (Lago, Muñoz, Castet y Barrios), Delfino arranca la semana con tres bajas confirmadas para esperar el domingo a las 16.30 por el “Milrayitas”. A las ausencias por amarillas se suma la roja a Thaller.