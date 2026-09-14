Hay tres descartados desde el vamos y cuatro que están en la enfermería. Así arranca la semana del Colón de Iván Raúl Delfino, después del duro golpe en el Feliciano Gambarte contra Godoy Cruz y esperando la revancha necesaria contra Los Andes. Peinipil, Lértora y Thaller, out. Afuera, cuatro en el sector sanidad: Lago, Barrios, Castet y Muñoz.
Colón sin Peinipil, Lértora ni Thaller: llega Los Andes con ¡nueve sin ganar!
Además de esperar la enfermería (Lago, Muñoz, Castet y Barrios), Delfino arranca la semana con tres bajas confirmadas para esperar el domingo a las 16.30 por el “Milrayitas”. A las ausencias por amarillas se suma la roja a Thaller.
No son tiempos fáciles para el "Negro": tres derrotas al hilo (Racing de Córdoba, Morón y el "Tomba"), bajones individuales, fallos arbitrales en contra y una seguidilla de lesiones en la parte decisiva de la competencia.
Prendiendo velas a "Nacho" Lago
De los tres ausentes en Mendoza, se supone que "Nacho" Lago, con ese gemelo "cargado", podrá estar a disposición. En el caso del goleador sabalero, además, es uno de los que queda "colgado" con cuatro amarillas a siete fechas del final.
En el caso de Muñoz se cree que, definitivamente, está desgarrado, mientras que de Pier Barrios y Castet acusaron molestias físicas y contracturas. "No tengo el parte médico actualizado, ahora hay que llegar a Santa Fe y pensar en mejorar", dijo el DT sabalero consultado por las muchas bajas que sufrió antes de viajar a Mendoza.
En cuanto al rival del domingo, Los Andes de Lomas de Zamora, tampoco llega en un momento demasiado positivo; todo lo contrario. El Eduardo Gallardón fue testigo de una nueva frustración para el público de Los Andes.
Por la fecha 29 del torneo de la Primera Nacional, el conjunto lomense no pudo sostener la ventaja inicial e igualó frente a San Miguel, consolidando un presente preocupante: el Milrayitas ya acumula nueve encuentros en fila sin poder sumar de a tres.
Los Andes se fue silbado por su gente
Tras un primer tiempo chato y con pocas aproximaciones por parte de ambos equipos, las emociones fuertes llegaron en el complemento.
El marcador se abrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Alex Valdez Chamorro capitalizó una jugada colectiva para poner el 1 a 0 en favor del dueño de casa. El gol encendió las tribunas y pareció ser la llave para romper el maleficio que arrastra Los Andes.
Sin embargo, la alegría en Lomas de Zamora duró poco. Apenas doce minutos más tarde, a los 22' de la segunda mitad, Lucas Brochero apareció en el área local para estampar el 1 a 1 definitivo. A partir de ese instante, el encuentro se abrió, fue de ida y vuelta, pero ninguno de los dos estuvo preciso para llevarse la victoria.
La igualdad deja un sabor amargo para el cuerpo técnico y los hinchas. Con este nuevo empate, el conjunto lomense arrastra una alarmante seguidilla de compromisos sin ganar.
Lo que en un principio parecía un bache futbolístico se transformó en una crisis estadística que empieza a relegar al equipo en las posiciones clave de la tabla. Ya son 9 partidos sin lograr la victoria.
Por el lado del "Trueno Verde", el punto conseguido en condición de visitante sirve para sumar en una cancha históricamente difícil, aunque ambos conjuntos se van del estadio con la sensación de que las necesidades urgentes del fixture demandaban algo más.
Los Andes se fue silbado por su gente y la malaria continúa. En el debut de César Monasterio en el Eduardo Gallardón, el equipo tuvo algunos pasajes de buen fútbol, pero falló en un momento crucial del encuentro para solamente conseguir un punto de local.
Con el empate ante San Miguel, ahora el Milrayitas se encuentra fuera de la zona de Reducido con 37 puntos, a dos unidades de Ciudad Bolívar y en la próxima fecha tendrá la difícil misión al visitar a Colón en Santa Fe.