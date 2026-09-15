Representantes

Juegos Suramericanos: “Sentimos el acompañamiento del público que nos hace sentir como en casa”

Así lo manifestaron los medallistas santafesinos que forman parte de los equipos que este lunes cosecharon preseas en gimnasia y esgrima. Buscando hacerse fuertes de local, valoraron la presencia de estudiantes y los estadios llenos. “El aliento local nos levantó el ánimo y favoreció el rendimiento”, coincidieron.