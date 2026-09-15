Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 siguen desarrollándose a paso firme en el territorio provincial, reuniendo a más de 4.000 atletas de 15 países en busca de la gloria continental, quienes participan en 43 deportes y 60 disciplinas en disputa, en una competencia que otorga además clasificaciones directas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en 26 especialidades, lo que eleva la exigencia en cada jornada.
Juegos Suramericanos: “Sentimos el acompañamiento del público que nos hace sentir como en casa”
Así lo manifestaron los medallistas santafesinos que forman parte de los equipos que este lunes cosecharon preseas en gimnasia y esgrima. Buscando hacerse fuertes de local, valoraron la presencia de estudiantes y los estadios llenos. “El aliento local nos levantó el ánimo y favoreció el rendimiento”, coincidieron.
Los deportistas argentinos buscan hacerse fuertes en condición de local frente a las potencias con las que compiten y en ese camino, el lunes fue una gran jornada para el medallero celeste y blanco que cosechó 21 preseas, 9 de ellas de oro y con deportistas santafesinos como protagonistas en gimnasia, esgrima y natación.
De Santa Fe al mundo
En el Arena Invencible, en Rosario, el equipo argentino de gimnasia artística cosechó cuatro medallas: dos de oro y dos de bronce. Una de las medallas doradas fue conseguida por el conjunto integrado por Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Rocío Saucedo y Julieta Lucas, quienes cortaron la hegemonía de Brasil después de 32 años. Julieta Lucas ganó el otro oro en el all around individual, mientras que Emilia Acosta se quedó con el bronce al finalizar tercera.
Las gimnastas celebraron este martes en la Villa Olímpica de Rosario las preseas obtenidas tras meses de entrenamiento intenso, dedicación, sacrificio y disciplina, destacando “el acompañamiento y la unión del equipo” como factores decisivos. “Sentimos el acompañamiento del público, lo que nos hace sentir como en casa”, dijeron las argentinas y destacaron la organización de los Juegos. “Para las competencias individuales vamos a mantener el foco en nuestros objetivos personales, pero sin dejar de apoyarnos como equipo”, subrayaron.
La otra medalla de bronce llegó mediante el equipo masculino de gimnasia artística, que estuvo integrado por Ivo Chiapponi, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Nahuel Pardo, Matías Coralizzi y Santiago Mayol. Al repasar el logro obtenido, Alfieri manifestó que “como local que soy, poder vivir esto y disfrutar estos logros deportivos, me hace sentir contento con todo el equipo”, y aseguró que el objetivo es “pelear de igual a igual con las potencias” para “obtener la mayor cantidad de medallas posibles y dejar a Argentina en lo más alto”.
El gimnasta rosarino destacó lo que significa para él competir siendo alentado por el público de su ciudad: “Nos impulsó y creo que no fue casualidad los resultados que obtuvimos, sino que el público fue parte de nuestro desempeño”, reconociendo que esperan seguir contando con “toda esa energía que a nosotros nos ayuda un montón para competir, ya que no es habitual competir de local”, además de destacar a “la hinchada argentina que siempre tiene algo particular”.
El aliento local se hace sentir
En el estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, en tanto, continuaron las pruebas de esgrima. En florete individual masculino, Augusto Servello ganó la medalla de oro al imponerse a su compatriota Andrea Nigosanti 15-10, quien se quedó con la de plata.
Ambos destacaron que fue una competencia de altísima calidad, en la que lograron desplegar sus mejores recursos y protagonizaron una final excepcional entre dos argentinos. “Pudimos desarrollar una muy buena esgrima, sacar nuestras mejores herramientas y la mejor capacidad posible”, afirmó Servello.
Nigosanti describió a la jornada como “increíble” por el aliento del público argentino que dijo “se siente mucho, nos levantó el humor y la emoción también”.
Los atletas valoraron decisivamente la presencia de estudiantes y el estadio lleno: “El aliento local nos levantó el ánimo y favoreció el rendimiento, aunque durante algunos momentos tuvimos que pedir que bajaran los cánticos para escuchar las indicaciones del árbitro”, coincidieron, a la vez que señalaron que “rara vez competimos ante tanta gente y esta experiencia puede acercar nuevos espectadores a la esgrima”.
Agenda
La agenda completa y actualizada puede consultarse en santafe2026.ar donde también se recomienda verificar posibles modificaciones de horarios o escenarios antes de asistir. Para ingresar a los espacios deportivos y participar de las propuestas de los Juegos, es necesario descargar el QR gratuito disponible en la web oficial. El mismo código habilita el acceso al Fan Fest y a los demás espacios de los Juegos y sirve durante toda la jornada.