El municipio de San Javier recibirá un aporte provincial de más de $85 millones, destinado a contribuir al cumplimiento de compromisos y obligaciones institucionales. La información fue dada a conocer por el senador del departamento San Javier, Oscar Dolzani, tras una reunión mantenida con el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia.
Gestionan un aporte de más de $85 millones para el municipio de San Javier
El senador departamental Oscar Dolzani informó que el municipio de San Javier recibirá un aporte provincial superior a los $85 millones, destinado a atender compromisos y obligaciones institucionales. El anuncio se realizó luego de una reunión con el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
El legislador informó que los recursos fueron gestionados ante el Gobierno provincial y que el aporte permitirá a la administración municipal afrontar distintos compromisos en un contexto de dificultades financieras que atraviesan los gobiernos locales.
Un aporte destinado a obligaciones institucionales
Según explicó Dolzani, los fondos estarán destinados a que el municipio pueda avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos institucionales.
El anuncio se conoció este martes, a través de las redes sociales del senador, luego del encuentro con Bastia, quien concretó la entrega del aporte provincial.
La asistencia económica forma parte de las gestiones realizadas ante el Gobierno santafesino para atender las necesidades de los municipios y comunas del departamento.
Gestiones ante la Provincia
Dolzani destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a las administraciones locales y señaló que continuará realizando gestiones para canalizar respuestas a las demandas de las localidades del departamento San Javier.
Al comunicar el aporte, el senador agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro por el respaldo a las gestiones y por la asistencia otorgada a San Javier.