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Gestionan un aporte de más de $85 millones para el municipio de San Javier

El senador departamental Oscar Dolzani informó que el municipio de San Javier recibirá un aporte provincial superior a los $85 millones, destinado a atender compromisos y obligaciones institucionales. El anuncio se realizó luego de una reunión con el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

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El municipio de San Javier recibirá un aporte provincial de más de $85 millones, destinado a contribuir al cumplimiento de compromisos y obligaciones institucionales. La información fue dada a conocer por el senador del departamento San Javier, Oscar Dolzani, tras una reunión mantenida con el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia.

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El legislador informó que los recursos fueron gestionados ante el Gobierno provincial y que el aporte permitirá a la administración municipal afrontar distintos compromisos en un contexto de dificultades financieras que atraviesan los gobiernos locales.

Un aporte destinado a obligaciones institucionales

Según explicó Dolzani, los fondos estarán destinados a que el municipio pueda avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos institucionales.

El anuncio se conoció este martes, a través de las redes sociales del senador, luego del encuentro con Bastia, quien concretó la entrega del aporte provincial.

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La asistencia económica forma parte de las gestiones realizadas ante el Gobierno santafesino para atender las necesidades de los municipios y comunas del departamento.

Gestiones ante la Provincia

Dolzani destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a las administraciones locales y señaló que continuará realizando gestiones para canalizar respuestas a las demandas de las localidades del departamento San Javier.

Al comunicar el aporte, el senador agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro por el respaldo a las gestiones y por la asistencia otorgada a San Javier.

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