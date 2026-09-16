Anuncio del senador Dolzani

Gestionan un aporte de más de $85 millones para el municipio de San Javier

El senador departamental Oscar Dolzani informó que el municipio de San Javier recibirá un aporte provincial superior a los $85 millones, destinado a atender compromisos y obligaciones institucionales. El anuncio se realizó luego de una reunión con el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.