Infraestructura urbana

Tostado y Villa Minetti: entregaron 55 viviendas a familias del departamento 9 de Julio

Del total, 45 unidades habitacionales corresponden a Tostado y 10 a Villa Minetti. En el primer caso, se trata de un conjunto habitacional que había quedado paralizado con un 73 % de avance y fue posteriormente retomado para completar las viviendas y la infraestructura urbana.