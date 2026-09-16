En la ciudad de Tostado fueron entregadas 45 viviendas destinadas a familias de la localidad. El conjunto habitacional había quedado paralizado en diciembre de 2023, cuando las obras registraban un avance del 73 %.
Tostado y Villa Minetti: entregaron 55 viviendas a familias del departamento 9 de Julio
Del total, 45 unidades habitacionales corresponden a Tostado y 10 a Villa Minetti. En el primer caso, se trata de un conjunto habitacional que había quedado paralizado con un 73 % de avance y fue posteriormente retomado para completar las viviendas y la infraestructura urbana.
Los trabajos fueron retomados en agosto de 2025 y permitieron completar las unidades habitacionales y las obras de infraestructura necesarias para su funcionamiento.
El proyecto incluyó la ejecución de las redes de agua potable, desagües cloacales y pluviales, además del alumbrado público, el trazado vial y las veredas perimetrales.
De esta manera, las familias adjudicatarias recibieron las viviendas con los servicios y obras complementarias necesarias para la habilitación del nuevo sector habitacional.
Diez viviendas en Villa Minetti
En Villa Minetti se concretó además la entrega de otras 10 viviendas para familias de la localidad.
Durante la jornada también se inauguró un nuevo espacio áulico, construido en el marco del programa 1.000 Aulas, destinado a ampliar la infraestructura disponible para la comunidad educativa.
La actividad incluyó además la entrega de un aporte del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) para la realización de reparaciones y mejoras edilicias en establecimientos educativos de la localidad.
Obras habitacionales e infraestructura
Con las intervenciones realizadas en ambas localidades, el departamento 9 de Julio incorporó 55 nuevas soluciones habitacionales, distribuidas entre Tostado y Villa Minetti.
En el caso del complejo de Tostado, la finalización de las viviendas permitió completar un proyecto que había quedado inconcluso y avanzar también con las obras de infraestructura urbana vinculadas al barrio.