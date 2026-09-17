La causa que investiga el copamiento a la comisaría de Arroyo Leyes sumó un nuevo condenado. Se trata de Alejandro Gastón Medrano, alias “Gordo”, un comerciante de 54 años que formó parte de la banda, aunque no tuvo participación directa en el asalto a la sede policial.
Condenaron a un miembro de la banda que copó la comisaría de Arroyo Leyes
Se trata de uno de los integrantes civiles de la banda, que también estaba compuesta por efectivos policiales. Alejandro Medrano firmó un juicio abreviado y cumplirá la pena en un domicilio del centro de la ciudad de Santa Fe.
El acuerdo judicial fue presentado ante la jueza penal Celeste Minniti por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el abogado defensor Luis Hilbert. Medrano aceptó una condena de cinco años de prisión efectiva, que cumplirá de manera domiciliaria en la ciudad de Santa Fe.
El imputado reconoció haber integrado "una asociación ilícita, de carácter permanente, estable y organizada, conformada por funcionarios policiales y personas particulares con el objeto de cometer robos en domicilios".
La estructura criminal operó entre 2020 y enero de 2023 en la ciudad de Santa Fe e inmediaciones, reuniendo a civiles y efectivos policiales entre los que figuraban Leonel Almada, Gabriel Lemos, Maximiliano Morgans, Rodrigo Guitton, Sebastián Pallavidini, Martín Viña, Mauricio Paez y Andrés Kaipl.
La sentencia se suma a la lista de condenas conseguidas a través de juicios abreviados en el marco de la causa que investiga el asalto y ocupación de la Subcomisaría 20 de Arroyo Leyes, ocurrido en noviembre de 2022. Ya fueron condenados los líderes de la organización -el civil Viña y el expolicía Pallavidini- y otros partícipes secundarios.
Debido a su delicado estado de salud, que le genera un 80% de discapacidad, Medrano cumplirá la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria con vigilancia electrónica en su vivienda, la zona céntrica de la capital provincial.
Atraco en la Ruta 1
Medrano admitió haber sido miembro de la red delictiva, brindando información sobre potenciales víctimas, aportando vehículos y armas, participando en los robos y en el reparto del botín. Los integrantes de la banda accionaban de forma violenta y utilizaban armas de fuego y uniformes policiales para cometer los atracos domiciliarios planificados por los organizadores.
Uno de los hechos atribuidos a Medrano sucedió el 20 de agosto de 2021, cerca de las 20.30, en el kilómetro 30,5 de la Ruta Provincial Nº 1. El imputado concurrió a la propiedad junto a Viña, Morgans, Guitton, Paez y Troncoso a bordo de dos automóviles.
En el lugar, algunos de los delincuentes vestidos con uniformes policiales redujeron a un empleado con armas de fuego, lo ataron con precintos y sogas, y destruyeron la puerta de la finca con un ariete.
Una vez adentro, amenazaron a una mujer de 79 años que estaba en cama, exigiéndole dólares bajo la promesa de matar a su hijo. La banda se apoderó de un reloj de oro, una cadena, $7.000 en efectivo, un celular, un tensiómetro, un estetoscopio y objetos de colección.
Contaron con la cobertura de Leonel Almada, entonces jefe de la Comisaría 13, quien desde un móvil oficial vigilaba a 500 metros e informaba sobre las comunicaciones de la frecuencia policial.
Asalto simulando un allanamiento
El segundo robo atribuido a Medrano ocurrió el 6 de marzo de 2022, a las 21, en un inmueble ubicado en la zona rural de Recreo, a dos kilómetros de la Ruta Provincial Nº 11. Medrano acudió al sitio junto a Viña, Morgans, Guitton, Paez y Laporta en una camioneta Amarok.
Uniformados como policías, golpearon la puerta alegando realizar un procedimiento e intimaron al morador a entregar oro o romperían el acceso. Tras irrumpir en la casa y simular una requisa, los asaltantes sustrajeron $90.000 en efectivo, las llaves de una camioneta y dos celulares.
Luego, obligaron a la víctima a subir a la caja de la camioneta, la colocaron boca abajo bajo amenazas de muerte y la abandonaron en un camino rural a dos kilómetros del lugar.
El atraco fue planificado con la anuencia del comisario Gabriel Lemos, por entonces titular de la Comisaría 16 de Recreo, quien asistió a su dependencia para evitar la intervención policial.
La condena
La causa tuvo como pieza clave los peritajes al teléfono celular secuestrado a Andrés Kaipl en el marco de la investigación del crimen del agenciero de turismo Hugo Oldani en la ciudad de Santa Fe. Ese análisis permitió al MPA entrecruzar llamadas y geolocalizaciones para identificar a los miembros civiles y policiales de la banda criminal.
Medrano fue condenado como autor de “asociación ilícita en carácter miembro” y coautor de “robo calificado por ser cometido en poblado, en banda y con la utilización de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada” y “robo calificado por ser cometido en despoblado y en banda”.
Debido a su delicado estado de salud, y a que está a cargo de sus padres, Medrano cumplirá su pena de forma domiciliaria, monitoreado mediante un dispositivo electrónico.