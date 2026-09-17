Por la pensión y la casa

Casamiento bajo sospecha: denuncian a la jefa del Registro Civil de Coronda y a una cuidadora de enfermos

Los sobrinos de un hombre fallecido en 2021 sostienen que nunca concurrió a la repartición para casarse. Un peritaje grafológico cuestiona la firma del acta. La funcionaria no registra hasta el momento un sumario disciplinario en trámite relacionado con la investigación penal.