El abogado Roberto Herrera, representante legal de Candela Arizaga, solicitó a la Justicia que levante la prohibición de acercamiento y contacto que rige sobre Facundo Moyano. El pedido sostiene que actualmente no existe “elemento objetivo alguno” que permita acreditar una situación de riesgo que justifique mantener las medidas.
Candela Arizaga pidió volver a ver a Facundo Moyano: el planteo que llegó a la Justicia
El representante de la joven presentó un pedido ante el Ministerio Público Fiscal para revisar la medida vigente y cuestionó que exista un riesgo concreto, cierto y verificable que justifique mantenerla.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa en la que Moyano es investigado por lesiones y privación ilegítima de la libertad a raíz del episodio ocurrido en las inmediaciones de su departamento, en el barrio porteño de Belgrano.
Qué sostiene el pedido
Según el escrito presentado por Herrera, Arizaga manifestó en sus declaraciones testimoniales que no fue víctima de violencia física ni psicológica por parte de Moyano.
La joven también habría señalado que no fue privada de su libertad y que mantiene su voluntad de retomar el vínculo afectivo con el exdiputado.
A partir de esas manifestaciones y de los testimonios incorporados al expediente, la presentación cuestiona cuál sería actualmente el riesgo que justificaría impedir que ambos puedan comunicarse o encontrarse.
En ese sentido, el escrito sostiene que “no surge cuál sería actualmente el riesgo concreto, cierto y verificable” que justificaría mantener la prohibición de contacto.
La defensa pidió revisar las medidas
El planteo sostiene que las restricciones tienen carácter preventivo y que, por ese motivo, su continuidad debería estar vinculada con la existencia de un riesgo actual que se busque neutralizar.
Por esa razón, Herrera solicitó que se revise la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas vigentes.
La presentación también cuestiona que una prohibición de contacto pueda mantenerse de manera indefinida únicamente porque la investigación judicial continúa abierta.
Los testimonios
El escrito hace referencia a diferentes testimonios que forman parte de la causa. Entre ellos, menciona las declaraciones de policías, personal de la Brigada de Género, una oficial que estuvo junto a Arizaga durante su permanencia en el Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven.
De acuerdo con el planteo presentado por su representación legal, esas declaraciones resultan compatibles con la versión que Arizaga brindó durante sus testimonios.
El pedido se realiza mientras continúa la investigación en la que Moyano está involucrado por los hechos ocurridos en las inmediaciones de su departamento.
La Justicia ya lo había rechazado
La presentación se produce después de que la Justicia rechazara previamente una solicitud para que Arizaga y Moyano pudieran volver a tener contacto.
La joven había pedido que se levantaran las restricciones luego de ampliar su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31.
Ahora, su representante legal volvió a solicitar que se analice la continuidad de las medidas y sostuvo que no existirían elementos objetivos que permitan acreditar actualmente una situación de riesgo que justifique mantenerlas.