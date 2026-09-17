El excomisario Walter Maciel volvió a declarar este miércoles ante el tribunal que lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan Peña y ratificó sus sospechas sobre Laudelina Peña, tía del menor. Durante su exposición, también cuestionó el desempeño del primer fiscal que intervino en la investigación, Juan Carlos Castillo.
Juicio por Loan: Maciel ratificó que Laudelina habría plantado el botín y apuntó contra el fiscal
Durante su segunda declaración ante el tribunal, el excomisario sostuvo además que aceptará la sentencia y afirmó estar confiado en obtener la absolución.
Se trató de la segunda declaración de Maciel ante los integrantes del tribunal. En ese marco, el excomisario sostuvo nuevamente su versión sobre lo ocurrido con el menor y apuntó contra distintas personas vinculadas con la causa.
Maciel volvió a señalar a Laudelina
Durante su declaración, Maciel sostuvo que Laudelina Peña fue quien “plantó” el botín de fútbol de Loan en la zona cercana al lugar donde desapareció. Según su versión, la acción habría tenido como objetivo desviar el rumbo de la investigación.
La acusación forma parte de la hipótesis que el excomisario ya había planteado durante su primera declaración ante el tribunal. En esta segunda presentación, volvió a sostener sus sospechas en torno a la tía del menor.
Además, al ser consultado sobre la posibilidad de realizar un careo con Laudelina, dejó entrever que no aceptaría esa instancia. Su postura estaría vinculada con la actuación de la abogada defensora de la mujer, Mónica Chiribín, a quien señaló por exponerlo públicamente en los medios y calificarlo de “mentiroso”.
También cuestionó al fiscal
Maciel dedicó parte de su declaración a cuestionar el desempeño del primer fiscal que tuvo a su cargo la investigación, Juan Carlos Castillo.
Según su consideración, el funcionario judicial “no asumió la conducción de la investigación”. El excomisario también lo responsabilizó por los problemas que, de acuerdo con su relato, se produjeron durante la primera etapa de la causa por la desaparición de Loan.
El menor desapareció a mediados de 2024 y desde entonces la investigación atravesó distintas instancias judiciales. En su declaración, Maciel volvió a referirse a ese período inicial para plantear sus cuestionamientos.
Qué dijo sobre su situación procesal
Durante la audiencia, el excomisario también fue consultado sobre su propia situación frente al proceso judicial. En respuesta, manifestó que aceptará la sentencia que determine la Justicia.
Al mismo tiempo, se mostró confiado en obtener una absolución y sostuvo que es “inocente”.
Maciel se encuentra entre las personas involucradas en el proceso por la desaparición del menor. Su declaración ante el tribunal forma parte de las distintas exposiciones que se desarrollan en el marco del juicio.
La hipótesis
En su declaración anterior, el excomisario de 9 de Julio había señalado también a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, además de Laudelina Peña.
Maciel ratificó en esta oportunidad la teoría que había expuesto previamente: según su versión, Loan habría sido atropellado y posteriormente su cuerpo habría sido descartado en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la desaparición.
De esta manera, durante su segunda declaración ante el tribunal, el excomisario mantuvo sus principales planteos sobre el caso, volvió a apuntar contra Laudelina Peña y cuestionó el accionar del fiscal Castillo durante los primeros momentos de la investigación.