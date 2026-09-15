Un psiquiatra y un gerente de la prepaga declaran este martes en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La audiencia se desarrolló en los Tribunales de San Isidro, donde continuó la etapa de testigos convocados por las defensas.
Juicio por Maradona: quiénes declaran este martes y cómo sigue el proceso
Un psiquiatra y un gerente de Swiss Medical fueron convocados para brindar testimonio ante los jueces de San Isidro, en una nueva jornada del proceso por la muerte del exfutbolista.
Los citados fueron Damián Chebar, propuesto por los abogados Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, defensores de Agustina Cosachov, y Ricardo Watman, gerente de Servicios Médicos y Auditoría de Swiss Medical, convocado por los representantes legales de Nancy Edith Forlini.
Internación domiciliaria
Chebar había participado de las reuniones previas en las que se organizó la internación domiciliaria de Maradona en el barrio cerrado San Andrés. En esos encuentros también estuvieron el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra, el director de la Clínica Olivos y las hijas del exfutbolista.
El especialista designó a Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical y una de las acusadas, para que planificara el tratamiento ambulatorio de Maradona en Tigre.
También convocó al médico clínico Pedro Di Spagna, al neurólogo Jorge Macía, al nutricionista Luciano Spena y al kinesiólogo Nicolás Parente para que visitaran al exfutbolista en Benavídez.
El rol de la prepaga
Por parte de la prepaga, Ricardo Watman y Mariana Flichman, gerente de Riesgo de la prepaga, estuvieron a cargo de las gestiones médicas relacionadas con el caso.
La declaración de Watman se produjo en el marco de la etapa destinada a los testigos de las defensas, luego de las audiencias en las que se analizaron distintos aspectos vinculados con la atención que recibió Maradona durante sus últimos días.
Cómo continúa el juicio
El proceso se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
Según el cronograma informado, el 29 de noviembre comenzará la etapa de alegatos. Luego, todos los acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal.
El juicio tiene previsto finalizar en noviembre.