Tres especialistas en psiquiatría declararán este jueves en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. La audiencia forma parte de la etapa en la que comenzaron a presentarse los testigos propuestos por las defensas de los acusados.
Juicio por Maradona: tres psiquiatras analizarán el informe de la Junta Médica
Los especialistas fueron convocados por los abogados de Agustina Cosachov y Carlos Díaz. Sus testimonios estarán centrados en las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria sobre el estado de salud del exfutbolista.
Los abogados Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, defensores de Agustina Cosachov, convocaron a Aníbal Areco y Damián Chebar. Areco es médico legista, psiquiatra y actualmente integra el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Chebar, por su parte, también es especialista en psiquiatría.
En tanto, los abogados Diego Olmedo y Hernán Guaita, representantes del psicólogo Carlos Díaz, citaron a la perito Blanca Hugelman para que brinde su testimonio durante la jornada.
Qué busca aportar la defensa
Los tres profesionales fueron convocados para abordar distintos aspectos relacionados con el análisis realizado por la Junta Médica Interdisciplinaria, uno de los elementos incorporados a la investigación.
“ A la mañana declaran Areco y Chebar, mientras que a las 16 presta testimonio Hugelman. La idea es que se refieran al análisis de la Junta Médica Interdisciplinaria, que concluyó, por ejemplo, que Maradona era plenamente capaz y que no presentaba un riesgo inminente ni para sí ni para terceros”, señalaron voceros de la investigación.
De esta manera, las defensas buscan profundizar en las conclusiones de ese informe y en los aspectos vinculados con la evaluación del estado de Maradona.
Quiénes están imputados
Además de Cosachov y Díaz, son juzgados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona el neurocirujano y exmédico de confianza del futbolista, Leopoldo Luque; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermería Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.
La investigación judicial apunta a determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención de Maradona durante sus últimos días de vida.
El proceso que afrontará Dahiana Madrid
Por otra parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid no forma parte de este debate, ya que afrontará un juicio por jurados populares.
Ese proceso, sin embargo, se encuentra demorado a raíz de un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.
Mientras tanto, el debate principal continúa con la presentación de los testigos convocados por las distintas defensas.