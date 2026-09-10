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Citados por la defensa

Juicio por Maradona: tres psiquiatras analizarán el informe de la Junta Médica

Los especialistas fueron convocados por los abogados de Agustina Cosachov y Carlos Díaz. Sus testimonios estarán centrados en las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria sobre el estado de salud del exfutbolista.

La Junta Médica Interdisciplinaria analizó el estado de salud de Maradona.La Junta Médica Interdisciplinaria analizó el estado de salud de Maradona.
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Tres especialistas en psiquiatría declararán este jueves en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. La audiencia forma parte de la etapa en la que comenzaron a presentarse los testigos propuestos por las defensas de los acusados.

Los abogados Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, defensores de Agustina Cosachov, convocaron a Aníbal Areco y Damián Chebar. Areco es médico legista, psiquiatra y actualmente integra el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Chebar, por su parte, también es especialista en psiquiatría.

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En tanto, los abogados Diego Olmedo y Hernán Guaita, representantes del psicólogo Carlos Díaz, citaron a la perito Blanca Hugelman para que brinde su testimonio durante la jornada.

Qué busca aportar la defensa

Los tres profesionales fueron convocados para abordar distintos aspectos relacionados con el análisis realizado por la Junta Médica Interdisciplinaria, uno de los elementos incorporados a la investigación.

“ A la mañana declaran Areco y Chebar, mientras que a las 16 presta testimonio Hugelman. La idea es que se refieran al análisis de la Junta Médica Interdisciplinaria, que concluyó, por ejemplo, que Maradona era plenamente capaz y que no presentaba un riesgo inminente ni para sí ni para terceros”, señalaron voceros de la investigación.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina fans gather in Miami - Miami, Florida, U.S. - July 2, 2026 Argentina fans stand in the sea with a flag of Diego Maradona as they gather in Miami ahead of their Round of 32 match tomorrow against Cape Verde REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAYDiego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

De esta manera, las defensas buscan profundizar en las conclusiones de ese informe y en los aspectos vinculados con la evaluación del estado de Maradona.

Quiénes están imputados

Además de Cosachov y Díaz, son juzgados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona el neurocirujano y exmédico de confianza del futbolista, Leopoldo Luque; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermería Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

La investigación judicial apunta a determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención de Maradona durante sus últimos días de vida.

Leopoldo Luque, el principal señalado por la muerte de Maradona. Fotografía: Agencia NA (Juan Vargas)El juicio busca determinar las responsabilidades por su fallecimiento.

El proceso que afrontará Dahiana Madrid

Por otra parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid no forma parte de este debate, ya que afrontará un juicio por jurados populares.

Ese proceso, sin embargo, se encuentra demorado a raíz de un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.

Mientras tanto, el debate principal continúa con la presentación de los testigos convocados por las distintas defensas.

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