Citados por la defensa

Juicio por Maradona: tres psiquiatras analizarán el informe de la Junta Médica

Los especialistas fueron convocados por los abogados de Agustina Cosachov y Carlos Díaz. Sus testimonios estarán centrados en las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria sobre el estado de salud del exfutbolista.