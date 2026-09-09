Dos psicólogos especializados en adicciones declararon en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y consideraron adecuado el tratamiento ambulatorio que realizó el exfutbolista. Sus testimonios fueron presentados por la defensa de Carlos Díaz, uno de los ocho acusados en la causa.
Dos psicólogos respaldaron el tratamiento de adicciones de Diego Maradona
Los especialistas declararon en el proceso y respaldaron la postura de Carlos Díaz sobre la modalidad ambulatoria que recibió el exfutbolista.
Los profesionales Damián Barreiro e Ignacio O’Donnell fueron convocados como testigos por los abogados Diego Olmedo y Hernán Guaita, representantes de Díaz, quien atendió a Maradona desde fines de octubre hasta el 25 de noviembre de 2020, día en que murió a los 60 años.
Qué explicaron los especialistas
Ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, los psicólogos explicaron las distintas modalidades existentes para abordar los tratamientos vinculados con las adicciones.
“Básicamente explicaron en qué consisten una internación ambulatoria, un tratamiento ambulatorio, una internación compulsiva, otra internación voluntaria, cómo es un centro de tratamiento abierto y un psiquiátrico”, señalaron fuentes del caso.
Según las declaraciones brindadas durante la audiencia, ambos especialistas consideraron que la modalidad ambulatoria era la correspondiente para el tratamiento que realizaba Maradona.
Respaldaron la atención domiciliaria
Los dos testigos también defendieron el esquema de atención domiciliaria contra las drogas que llevaba adelante el exfutbolista en el coundos psicólogos respaldaron el tratamiento de adiccionestry San Andrés, ubicado en el partido bonaerense de Tigre.
Sus explicaciones fueron convocadas por la defensa de Díaz, quien se encuentra imputado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del astro del fútbol.
Quiénes están acusados en la causa
Además de Carlos Díaz, están imputados el neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.
Todos afrontan acusaciones por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona.
Por otra parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid tendrá un juicio por jurados populares. Ese proceso, sin embargo, se encuentra demorado a raíz de un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.