La jueza Mariel Suárez, quien había sido destituida luego de la difusión de imágenes en las que aparecía besando a un preso y posteriormente fue restituida tras la aceptación de un recurso de apelación, volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión vinculada con las condiciones de detención en Comodoro Rivadavia.
Chubut: la jueza que besó a un preso ordenó ampliar el recreo de detenidos
La magistrada, que había sido destituida tras la difusión de imágenes junto a un condenado, estableció un esquema progresivo que podría llevar el tiempo fuera de las celdas hasta casi seis horas diarias.
La magistrada encabezó una audiencia en la que se acordó ampliar de manera progresiva las horas de salida de las celdas para los detenidos alojados en la Seccional Sexta de esa ciudad.
De una hora a casi seis de recreo
Hasta este lunes, los internos de la dependencia contaban con una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento. La situación derivó en un reclamo formal y posteriormente se realizó una inspección en la que, según el informe mencionado en el caso, se constató lo denunciado.
A partir de esos resultados, se llevó adelante una audiencia encabezada por Suárez. Allí se estableció un esquema para extender progresivamente durante la tarde el período en el que los detenidos pueden salir de sus celdas.
De acuerdo con lo informado por La Opinión Austral, el nuevo esquema podría llevar el tiempo de recreo hasta casi seis horas diarias. La defensa pública aclaró que la aplicación dependerá de las características y competencias de cada interno.
El argumento de la defensa
Durante la audiencia, el defensor público Julián Pulgar se refirió a la finalidad de las condiciones de detención y sostuvo: “Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización”.
El abogado también señaló las consecuencias que, según su planteo, puede generar para una persona permanecer encerrada durante 23 horas al día en una celda.
La medida, por lo tanto, se enmarca en el reclamo por las condiciones de alojamiento de los detenidos de la Seccional Sexta y en el esquema acordado durante la audiencia.
Quién es Mariel Suárez
Suárez cobró notoriedad pública luego de que en enero de 2023 se difundieran imágenes registradas en el Instituto Penitenciario Provincial. En la grabación aparecía durante una visita a un condenado y manteniendo contacto físico con él.
El episodio había ocurrido a fines de diciembre de 2021, durante sus visitas al detenido Cristian “Mai” Bustos, quien había sido condenado por homicidio pocos días antes.
A raíz de ese episodio, la magistrada fue destituida en 2023. Posteriormente, en junio de este año, fue restituida luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hiciera lugar al planteo presentado por su defensa.
Ahora, Suárez volvió a intervenir en un caso relacionado con las condiciones de detención al encabezar la audiencia que estableció la ampliación progresiva del tiempo de recreo para los internos de una comisaría de Comodoro Rivadavia.