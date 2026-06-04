Mariel Suárez fue restituida en su cargo luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Chubut declarara la nulidad de la sentencia dictada en noviembre de 2023 por incumplimiento de deberes de funcionario público, y la Restitución laboral se dispuso tras entender que se vulneró la garantía de imparcialidad; el Tribunal firmó la decisión por unanimidad el 4 de junio, según informó ADN Sur.
Restituyeron a la jueza que fue filmada besando a un preso condenado a perpetua
Se ordenó tras la nulidad de la sentencia dictada en noviembre por incumplimiento de deberes. El Tribunal Superior de Justicia de Chubut firmó la nulidad por unanimidad el 4 de junio y sostuvo que se vulneró la imparcialidad.
La jueza fue objeto de un sumario motivado por una grabación interna en la que se la ve filmada besando a un preso condenado a perpetua, el detenido Cristian “Mai” Bustos, a quien ella condenó por homicidio; la difusión del video y las imágenes de haber estado besando y acariciando al detenido generaron denuncias que llevaron al proceso administrativo.
En la causa penal, Suárez fue sobreseída: el juez Marcelo Nieto Di Biase consideró que no existió delito y desestimó el caso antes de llegar a juicio, y en el expediente administrativo se la imputó por presuntamente mentir sobre su estado de salud y por faltar a una audiencia que debía presidir, cargos vinculados al supuesto incumplimiento de deberes.
El relato de los oficiales y testigos documentó que la visita incluyó saludos y gestos íntimos en las cámaras del penal; un jefe de turno relató que se observaron abrazos, besos y selfies, y que la jueza llevó alimentos y objetos al detenido, información que integró el acta y el informe que motivó la actuación administrativa.
El fallo y los argumentos para la nulidad
El Tribunal Superior de Justicia de Chubut resolvió declarar la nulidad de la sentencia dictada en noviembre y, tras analizar el reclamo de la magistrada, hizo lugar a la petición de Restitución por entender que se vulneró la garantía de imparcialidad; la nulidad fue firmada por unanimidad el 4 de junio y ordenó la inmediata Restitución al cargo.
La decisión judicial que anuló la sanción disciplinaria puso el eje en el proceso y en la garantía procesal; la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal inferior permitió revertir la pena administrativa por incumplimiento de deberes y restituir la situación laboral de la jueza.
ADN Sur informó los fundamentos y la firma del fallo por unanimidad, y el Tribunal sostuvo que la nulidad implicaba que la jueza debía volver a sus funciones mientras continúa el debate sobre las actuaciones que motivaron la sanción dictada en noviembre.
El episodio filmado y las denuncias que lo siguieron
La difusión de la grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial motivó el sumario: en las imágenes se la ve acariciando y besando al preso, y los testimonios posteriores detallaron acercamientos que incluyeron besos, caricias de pelo y momentos sentados en el piso detrás de un escritorio.
Las denuncias fueron presentadas en enero de 2023 por el entonces senador Ignacio Torres y el entonces intendente Juan Pablo Luque, y los oficiales que declararon consignaron que la jueza ingresó con computadora, celular y alimentos para el detenido, elementos que constaron en el informe remitido a Políticas Penitenciarias.
El registro de las cámaras y las declaraciones del personal señalaron que al día siguiente se informó que estó “a los besos” y que estaban filmados, aunque la magistrada negó las acusaciones y dijo que el preso le tomó aprecio.
Suárez ya logró revertir una destitución anterior: en 2013 un jury impulsado por un intendente la removió por mal desempeño y ella apeló, y en 2015 la Justicia falló a su favor por irregularidades en ese proceso, antecedente que también integra su historial institucional.