Mariel Suárez

Restituyeron a la jueza que fue filmada besando a un preso condenado a perpetua

Se ordenó tras la nulidad de la sentencia dictada en noviembre por incumplimiento de deberes. El Tribunal Superior de Justicia de Chubut firmó la nulidad por unanimidad el 4 de junio y sostuvo que se vulneró la imparcialidad.