Un importante procedimiento policial desarrollado durante la mañana en Arroyo Leyes culminó con la aprehensión de un adolescente de 16 años y el secuestro de una considerable cantidad de elementos, luego de una intervención que comenzó con una aprehensión ciudadana y continuó con una serie de diligencias dispuestas por la Fiscalía de Menores.
Retuvieron a un adolescente y una requisa terminó con un importante secuestro
Todo comenzó cuando vecinos retuvieron a uno de los involucrados en inmediaciones de Ruta Provincial 1. La víctima reconoció numerosos elementos que habían sido retirados de su propiedad y, horas más tarde, una requisa ordenada por la Fiscalía permitió localizar herramientas, maquinarias, dispositivos electrónicos y otros efectos cuya procedencia ahora se investiga.
Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes, dependiente de la 6ª Zona de Inspección, en el marco de los lineamientos operativos dispuestos por la Jefatura de la Unidad Regional I.
Uno retenido y otro escapó
Todo comenzó alrededor de las 10 cuando personal policial fue alertado sobre la retención de un joven en inmediaciones de Ruta Provincial N.º 1 y calle Félix Luna / Servidumbre de Paso Guayaibí, unos metros hacia el este de la ruta.
Al arribar los efectivos encontraron a varias personas reunidas junto a un adolescente y, en las inmediaciones, numerosas bolsas y objetos.
La propietaria del inmueble manifestó que momentos antes había observado a dos personas dentro de la propiedad. Al ser descubiertas, una de ellas logró darse a la fuga a pie, mientras que el adolescente permaneció en el lugar junto a distintos elementos.
La situación adquirió especial relevancia porque la misma mujer había denunciado el día anterior un robo en ese inmueble, ubicado en el sector de Servidumbre de Paso Guayaibí y Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 19.
Según aquella denuncia, personas desconocidas habrían violentado una ventana trasera para ingresar y sustraer, entre otras pertenencias, ruedas, motores, cableado, un electrodoméstico, un changuito y prendas de vestir.
Ante los objetos encontrados durante la intervención del miércoles, la damnificada reconoció en el lugar numerosos efectos como pertenecientes a su propiedad.
Vajillas y hasta un simulador de manejo
Entre los elementos localizados junto al adolescente y posteriormente secuestrados preventivamente se contabilizaron copas, vasos, tazas, platos y distintos artículos de vajilla, además de: un simulador de conducción NIMITZ con pedalera; Un inflador eléctrico; Una rueda de aleación; Cables de diferentes medidas y colores.
Otros elementos que fueron trasladados a sede policial para su correspondiente resguardo.
El adolescente fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente examinado por personal médico, que no constató lesiones.
La novedad fue comunicada a la Fiscalía de Menores, desde donde se ordenaron diferentes medidas procesales, entre ellas una inspección ocular, croquis del lugar, remisión de las actuaciones al área especializada en asuntos juveniles y una requisa domiciliaria vinculada a la investigación.
La requisa abrió otra investigación
La medida se concretó alrededor de las 12:00 horas en un domicilio situado sobre Ruta Provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 18, y arrojó resultado positivo en relación con numerosos elementos considerados de interés para la causa.
Durante la requisa fueron secuestrados: dos motoguadañas; cuatro amoladoras; un motor de bomba de agua; dos palas de punta; un televisor; una rueda rodado 14 correspondiente a Chevrolet; un changuito infantil negro y verde; una carpa para dos personas; una reposera; una caña de pescar; y una lámpara portátil a batería.
s un casco de ciclismo; aproximadamente 20 metros de cable; herramientas y accesorios varios; cuatro teléfonos celulares de distintas marcas; una tablet Voxson; un router wifi; una cámara fotográfica con flash y otros efectos de diversa naturaleza.
Todos los objetos quedaron formalmente secuestrados y depositados en la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes, mientras continúan las diligencias destinadas a determinar su procedencia.
Buscan los dueños legítimos
A partir de la cantidad y variedad de bienes hallados, los investigadores procuran establecer si parte de los elementos secuestrados puede guardar relación con otros hechos contra la propiedad registrados recientemente en Arroyo Leyes y sectores del corredor costero.
Por ese motivo, desde la dependencia policial se convoca a aquellas personas que hayan sido víctimas de robos o hurtos y consideren que alguno de los objetos podría pertenecerles a acercarse a la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes.
u reconocimiento y eventual restitución deberán aportar elementos que permitan acreditar la propiedad, tales como: Denuncia policial previa; Factura o comprobante de compra; Fotografías; Números de serie; Características particulares y cualquier otra documentación respaldatoria.
La restitución de los efectos se realizará únicamente mediante las actuaciones legales correspondientes y conforme las disposiciones de la autoridad judicial interviniente.
La investigación continúa para establecer el origen de la totalidad de los bienes recuperados, determinar si corresponden a otros damnificados y avanzar sobre la identificación de otras personas que pudieran encontrarse vinculadas a los hechos.