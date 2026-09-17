En Arroyo Leyes

Retuvieron a un adolescente y una requisa terminó con un importante secuestro

Todo comenzó cuando vecinos retuvieron a uno de los involucrados en inmediaciones de Ruta Provincial 1. La víctima reconoció numerosos elementos que habían sido retirados de su propiedad y, horas más tarde, una requisa ordenada por la Fiscalía permitió localizar herramientas, maquinarias, dispositivos electrónicos y otros efectos cuya procedencia ahora se investiga.