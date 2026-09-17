Violencia

Policía herido al intentar frenar una pelea entre mujeres en el Fonavi San Jerónimo

El efectivo, de 22 años y perteneciente a la Patrulla de Acción Táctica de Rosario, se encontraba de franco cuando intervino en una gresca que se desarrollaba en el complejo habitacional de barrio Centenario. Recibió una herida en el abdomen izquierdo y fue trasladado para recibir atención médica.