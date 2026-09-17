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Policía herido al intentar frenar una pelea entre mujeres en el Fonavi San Jerónimo

El efectivo, de 22 años y perteneciente a la Patrulla de Acción Táctica de Rosario, se encontraba de franco cuando intervino en una gresca que se desarrollaba en el complejo habitacional de barrio Centenario. Recibió una herida en el abdomen izquierdo y fue trasladado para recibir atención médica.

El joven policía tiene domicilio en el mismo complejo Fonavi San Jerónimo y presta servicios en la Patrulla de Acción Táctica (PAT) de la ciudad de Rosario.El joven policía tiene domicilio en el mismo complejo Fonavi San Jerónimo y presta servicios en la Patrulla de Acción Táctica (PAT) de la ciudad de Rosario.
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Una pelea entre varias mujeres que se desató durante la noche del miércoles en el complejo Fonavi San Jerónimo, en barrio Centenario, terminó con un joven policía herido con un arma blanca cuando intentó intervenir para poner fin al enfrentamiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 23.25, en inmediaciones de las manzanas 2 y 3 del complejo habitacional.

Según las primeras referencias recogidas en el lugar, la situación se habría iniciado cerca de las 23, cuando un grupo de jóvenes comenzó una discusión que rápidamente derivó en una gresca.

Puñalada en el abdomen

En medio del tumulto intervino un efectivo policial que se encontraba de franco. El agente, identificado como Franco Torres, de 22 años, intentó separar a quienes participaban del enfrentamiento, pero terminó siendo alcanzado por un arma blanca.

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Torres fue asistido y trasladado en un móvil del Comando Radioeléctrico, el número 12836, hasta la Estación Sur, donde recibió atención médica.

Posteriormente, personal de Medicina Legal constató una herida de arma blanca en la zona del abdomen izquierdo. El diagnóstico definitivo y las indicaciones del profesional médico quedaron pendientes de ampliación.

Vecino del lugar

El joven policía tiene domicilio en el mismo complejo Fonavi San Jerónimo y presta servicios en la Patrulla de Acción Táctica (PAT) de la ciudad de Rosario.

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De acuerdo con la información disponible, al momento del incidente se encontraba fuera de servicio y su intervención se produjo a partir de su intento por detener la pelea.

Ahora, las actuaciones deberán establecer las circunstancias precisas en que se produjo la agresión y determinar quién utilizó el arma blanca contra el efectivo.

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