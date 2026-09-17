Santa Fe

Incendio de un vehículo en la zona norte; además le faltaban la batería y una rueda

Un Citroën Xsara Picasso fue consumido por las llamas durante la noche del miércoles en Facundo Quiroga al 5000. Bomberos trabajaron para extinguir el fuego y constataron que el vehículo no tenía batería, le faltaba una rueda y presentaba dos puertas abiertas. El propietario no se presentó en el lugar.