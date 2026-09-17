Un automóvil que se encontraba estacionado sobre calle Facundo Quiroga al 5000 (en límite norte de Sante Fe con Recreo) terminó completamente afectado por un incendio durante la noche del miércoles. Al arribar los bomberos, el vehículo ya presentaba un proceso ígneo generalizado en su interior. El rodado tenía además algunos faltantes y sus circunstancias particulares quedaron bajo análisis.
Incendio de un vehículo en la zona norte; además le faltaban la batería y una rueda
Un Citroën Xsara Picasso fue consumido por las llamas durante la noche del miércoles en Facundo Quiroga al 5000. Bomberos trabajaron para extinguir el fuego y constataron que el vehículo no tenía batería, le faltaba una rueda y presentaba dos puertas abiertas. El propietario no se presentó en el lugar.
El episodio se registró alrededor de las 21.43, cuando una dotación del cuartel Zona Norte de la Agrupación de Bomberos Zapadores de Santa Fe fue convocada hasta Facundo Quiroga al 5000, donde se había advertido el incendio de un vehículo.
Envuelto en llamas
Al llegar, los agentes encontraron un Citroën Xsara Picasso, de cinco puertas y color bordó, estacionado sobre la margen sur de la calle. Las llamas se habían desarrollado en el interior y comprometían prácticamente la totalidad de la unidad.
Los bomberos desplegaron las tareas correspondientes y lograron extinguir el foco. Sin embargo, el accionar del fuego provocó daños en todo el automóvil.
Faltaban partes
Durante la intervención, los bomberos observaron una serie de particularidades en torno al rodado. El Citroën no tenía colocada la batería, mientras que también se constató el faltante de la rueda delantera derecha. A ello se sumaba que ambas puertas del lateral izquierdo se encontraban abiertas al momento de la llegada de la dotación.
Esas circunstancias fueron asentadas en el informe elaborado por los bomberos, aunque por el momento no permiten establecer por sí mismas cómo se inició el incendio ni quiénes pudieron haber intervenido.
Otro dato que llamó la atención fue la ausencia del propietario. Hasta el momento en que la dotación se retiró del lugar, ninguna persona se presentó para acreditar la titularidad o aportar información sobre el vehículo.
La intervención concluyó a las 22.28, luego de que los bomberos finalizaran las tareas de extinción. En el lugar también trabajó personal del Comando Radioeléctrico.
La investigación deberá determinar ahora las circunstancias en que se produjo el incendio y establecer la procedencia del automóvil, así como identificar a su propietario.