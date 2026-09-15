La secuencia comenzó el lunes por la noche, cuando poco después de las 21 un llamado alertó sobre un vehículo que estaba ardiendo a la vera de la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre Recreo y Candioti.
Dos vehículos incendiados en pocas horas en Santa Fe
Un Renault Megane ardió a la vera de la Ruta Nacional 11, entre Recreo y Candioti, y durante la madrugada otro automóvil, un Chevrolet Vectra, terminó completamente destruido en un camino rural de El Chaquito. Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron en ambos episodios, mientras se intenta establecer el origen de los incendios.
Cuando los Bomberos Zapadores del Cuartel Zona Norte llegaron al lugar, encontraron un Renault Megane, tipo sedán, detenido sobre la banquina oeste de la ruta. El fuego ya había avanzado sobre toda la unidad y finalmente el automóvil quedó afectado en su totalidad.
Personal de la Comisaría 22ª de Candioti se encontraba en el lugar, mientras que también colaboró una dotación de Bomberos Voluntarios de Recreo.
Según la información recabada por los efectivos, el propietario del vehículo, identificado con la inicial D., se había retirado previamente junto a su hijo.
La intervención de los bomberos concluyó alrededor de las 22.20, cuando la dotación emprendió el regreso a su cuartel.
Fuego en la madrugada
Pero la historia no terminó allí. Apenas unas horas después, otro vehículo terminó completamente destruido por un incendio, esta vez en un sector rural de El Chaquito.
El aviso ingresó a las 4.35 del martes. La escena se encontraba alejada del movimiento habitual de la ruta: un Chevrolet Vectra modelo 2007, equipado con GNC, estaba detenido en un camino rural en dirección a El Chaquito.
Cuando llegaron los bomberos, el proceso combustivo se encontraba desarrollado sobre el automóvil. Las tareas se concentraron en controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera propagarse hacia el entorno, aunque finalmente el vehículo sufrió daños totales.
En el lugar permanecía un hombre identificado como L., quien manifestó ser concubino de la titular del automóvil. También intervino personal de la Comisaría 20ª de Monte Vera, que llegó en el móvil 929. La tarea de los Bomberos Zapadores finalizó a las 5.49.
Crece la preocupación
Dos vehículos, dos escenarios diferentes y menos de ocho horas entre un episodio y otro. Esa proximidad temporal es la que vuelve a instalar una preocupación que durante los últimos meses ya había ganado espacio en distintos barrios de Santa Fe y localidades del área metropolitana: la aparición de vehículos atacados por el fuego durante la noche o la madrugada.
Sin embargo, hasta el momento no surge de los partes de bomberos aportados que el origen intencional haya sido confirmado en ninguno de estos dos casos. La determinación de cómo comenzaron las llamas será ahora materia de las actuaciones correspondientes.
Mientras tanto, la sucesión de incendios vuelve a poner en estado de alerta a propietarios de vehículos y vecinos de la zona norte, en un contexto en el que cada nuevo automóvil reducido a hierros quemados alimenta el temor de que la saga de los “quema-coches” todavía no haya terminado.