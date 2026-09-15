Otra noche de fuego

Dos vehículos incendiados en pocas horas en Santa Fe

Un Renault Megane ardió a la vera de la Ruta Nacional 11, entre Recreo y Candioti, y durante la madrugada otro automóvil, un Chevrolet Vectra, terminó completamente destruido en un camino rural de El Chaquito. Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron en ambos episodios, mientras se intenta establecer el origen de los incendios.