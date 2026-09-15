Inseguridad

Dos detenidos tras romper una vidriera y robar ropa de una lencería en pleno centro de la ciudad de Santa Fe

La Policía Motorizada interceptó a dos hombres de 49 y 24 años poco después de que fueran detectados huyendo con prendas sustraídas de un comercio de la Peatonal San Martín al 2200. La mercadería fue recuperada y el local sufrió daños en su vidriera y en el interior.