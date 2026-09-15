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Dos detenidos tras romper una vidriera y robar ropa de una lencería en pleno centro de la ciudad de Santa Fe

La Policía Motorizada interceptó a dos hombres de 49 y 24 años poco después de que fueran detectados huyendo con prendas sustraídas de un comercio de la Peatonal San Martín al 2200. La mercadería fue recuperada y el local sufrió daños en su vidriera y en el interior.

Además de robar los delincuentes causaron daños en el local. Foto: GentilezaAdemás de robar los delincuentes causaron daños en el local. Foto: Gentileza
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La madrugada terminó con dos detenidos y un comercio del centro santafesino con una de sus vidrieras destrozadas. El episodio ocurrió en una lencería recientemente inaugurada de la Peatonal San Martín al 2200, donde dos hombres habrían ingresado luego de romper uno de los frentes de vidrio y escaparon con distintas prendas.

La huida, sin embargo, duró poco. El desplazamiento de los sospechosos fue advertido a través del sistema de monitoreo municipal. Las imágenes permitieron establecer que ambos salían de una galería llevando ropa y que luego tomaban por calle Mendoza en dirección oeste.

Búsqueda y captura

Con esa información, efectivos de la Policía Motorizada iniciaron la búsqueda. Uno de los hombres, de 49 años, fue localizado en inmediaciones de la Plaza del Soldado.

vandalismo lencería peatonalVandalismo en un local de la peatonal San Martín 2200. Foto: Gentileza

Allí, según se informó, había dejado abandonado el botín. El segundo, de 24 años, fue interceptado poco después en la esquina de San Martín y Salta.

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El recorrido de los delincuentes había dejado además una escena evidente en el local comercial.

Daños en el comercio

Una de las vidrieras presentaba daños y en el interior se constataban destrozos. Cuando llegó el propietario, los agentes pudieron verificar los perjuicios ocasionados y avanzar con la recuperación de la mercadería.

vandalismo lencería peatonalLas mercaderías recuperadas por la policía. Foto: Gentileza

Entre las prendas recuperadas había seis juegos de pijamas juveniles y un buzo negro. Todo fue posteriormente restituido al comerciante.

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El procedimiento quedó ahora bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad de ambos hombres por el hecho ocurrido durante la madrugada en pleno centro de la ciudad.

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