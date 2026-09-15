La madrugada terminó con dos detenidos y un comercio del centro santafesino con una de sus vidrieras destrozadas. El episodio ocurrió en una lencería recientemente inaugurada de la Peatonal San Martín al 2200, donde dos hombres habrían ingresado luego de romper uno de los frentes de vidrio y escaparon con distintas prendas.
Dos detenidos tras romper una vidriera y robar ropa de una lencería en pleno centro de la ciudad de Santa Fe
La Policía Motorizada interceptó a dos hombres de 49 y 24 años poco después de que fueran detectados huyendo con prendas sustraídas de un comercio de la Peatonal San Martín al 2200. La mercadería fue recuperada y el local sufrió daños en su vidriera y en el interior.
La huida, sin embargo, duró poco. El desplazamiento de los sospechosos fue advertido a través del sistema de monitoreo municipal. Las imágenes permitieron establecer que ambos salían de una galería llevando ropa y que luego tomaban por calle Mendoza en dirección oeste.
Búsqueda y captura
Con esa información, efectivos de la Policía Motorizada iniciaron la búsqueda. Uno de los hombres, de 49 años, fue localizado en inmediaciones de la Plaza del Soldado.
Allí, según se informó, había dejado abandonado el botín. El segundo, de 24 años, fue interceptado poco después en la esquina de San Martín y Salta.
El recorrido de los delincuentes había dejado además una escena evidente en el local comercial.
Daños en el comercio
Una de las vidrieras presentaba daños y en el interior se constataban destrozos. Cuando llegó el propietario, los agentes pudieron verificar los perjuicios ocasionados y avanzar con la recuperación de la mercadería.
Entre las prendas recuperadas había seis juegos de pijamas juveniles y un buzo negro. Todo fue posteriormente restituido al comerciante.
El procedimiento quedó ahora bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad de ambos hombres por el hecho ocurrido durante la madrugada en pleno centro de la ciudad.