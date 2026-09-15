La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización acusada de robar cableado de telecomunicaciones en distintos sectores de Mar del Plata. El operativo terminó con seis hombres detenidos y permitió secuestrar vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Mar del Plata: seis detenidos por simular tareas de mantenimiento y robar cables
La investigación comenzó tras varias denuncias por sustracciones que provocaron interrupciones en las comunicaciones. Los sospechosos utilizaban vehículos y vestimenta similares a los de personal de empresas de servicios.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició a partir de una denuncia realizada por una empresa de telecomunicaciones, que había detectado varios robos de cables y cortes en el servicio de comunicaciones móviles en diferentes zonas de la ciudad.
Por orden del Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata comenzó a investigar para identificar a los responsables.
Los agentes analizaron registros de cámaras, realizaron seguimientos y llevaron adelante tareas de vigilancia encubierta. Con esas medidas lograron identificar a seis personas que, según la investigación, formarían parte de la organización.
Se hacían pasar por trabajadores
Los sospechosos utilizaban vehículos preparados para aparentar que pertenecían a empresas de servicios. El grupo contaba con un camión de carga y una camioneta particular, ambos con identificaciones relacionadas con prestadoras.
Además, los investigadores detectaron otros dos vehículos utilizados como apoyo. Los implicados también vestían prendas similares a las empleadas por trabajadores de empresas de servicios para evitar sospechas mientras intervenían sobre el tendido de cables.
Como parte del seguimiento, los agentes instalaron un dispositivo GPS en la camioneta utilizada por los sospechosos. De esta manera pudieron reconstruir parte de los desplazamientos de la organización.
Tres allanamientos y seis detenidos
Con el avance de las pesquisas fueron identificados tres domicilios vinculados con los acusados, ubicados en las calles Rosales, Cataluña y 429 de Mar del Plata.
A partir de las pruebas reunidas, el juzgado autorizó tres allanamientos simultáneos en esos inmuebles. Durante los procedimientos fueron detenidos seis hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina.
Dos de los sospechosos intentaron escapar durante los operativos y se arrojaron desde el balcón de un tercer piso. Ambos sufrieron lesiones producto de la caída y fueron trasladados bajo custodia policial.
Para asistir durante el procedimiento también fue necesaria la intervención de personal especializado de Bomberos de la provincia de Buenos Aires.
Qué secuestraron durante los operativos
Los allanamientos permitieron incautar 14 teléfonos celulares, cinco vehículos, más de 11 millones de pesos en efectivo y 4.200 dólares.
También fueron encontrados una réplica de pistola, recortes de caños de cobre, una bomba de agua, tres equipos de comunicación y numerosos bolsones.
Los agentes secuestraron además prendas de vestir y otros elementos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados para simular tareas legítimas de mantenimiento.
En los domicilios también se hallaron varias dosis de marihuana, por lo que los procedimientos derivaron en una actuación vinculada con la Ley Nacional de Drogas.
Según la información incorporada a la causa, dos de los detenidos contaban con antecedentes por tentativa de robo y robo calificado.
Los seis acusados quedaron a disposición de la Justicia Federal junto con los elementos secuestrados durante los operativos. La investigación continuará para determinar el alcance de la organización y su participación en los distintos robos de cableado que habían provocado interrupciones en las comunicaciones móviles de Mar del Plata.