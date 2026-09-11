Un camionero de 58 años deberá realizar tareas de limpieza y restauración en formaciones rocosas del Parque Nacional Nahuel Huapi luego de haber sido registrado mientras realizaba un grafiti en el paraje Valle Encantado, en la provincia de Neuquén.
Parque Nacional Nahuel Huapi: deberá limpiar las rocas que vandalizó con grafitis
El hecho ocurrió en diciembre de 2025 en el paraje Valle Encantado, sobre la Ruta 40. Un vecino registró en video al hombre mientras realizaba una pintada con aerosol.
La decisión fue tomada por la Justicia Federal a partir de un acuerdo de reparación integral que contempla no solo el daño provocado por el hombre, sino también otras once intervenciones realizadas sobre las rocas de la zona.
El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el 26 de diciembre de 2025. Ese día, un vecino filmó al hombre mientras pintaba con aerosol rojo una formación rocosa ubicada en el sector del Valle Encantado. El registro audiovisual fue incorporado posteriormente como evidencia en la investigación judicial.
Qué determinó la Justicia sobre el daño en las rocas
El acuerdo de reparación integral fue impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala. Luego fue homologado por el juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani.
A partir de esa decisión, el hombre deberá realizar las tareas de restauración y limpieza dentro de un plazo de 90 días.
El trabajo no se limitará a la formación rocosa que fue vandalizada en diciembre. El acuerdo establece que también deberán ser intervenidas otras once pintadas o intervenciones humanas que fueron relevadas en distintos puntos del sector.
Para realizar la limpieza deberán utilizarse productos aptos para este tipo de superficies, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo judicial. Una vez que concluyan las tareas, la Administración de Parques Nacionales deberá informar a la fiscalía sobre el cumplimiento de las medidas.
Ese informe tendrá que incluir registros fotográficos que permitan verificar tanto la realización de los trabajos como la adecuada restauración de las áreas afectadas.
La medida busca que el responsable no solo responda ante la Justicia por la conducta investigada, sino que también participe directamente en la reparación del daño producido sobre las formaciones rocosas.
Cómo se inició la investigación
El caso comenzó a partir de una denuncia presentada por la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales.
La presentación judicial estuvo vinculada con un episodio ocurrido el 26 de diciembre de 2025 en el Valle Encantado. Según la denuncia, un vecino que se encontraba en el lugar advirtió que un hombre estaba realizando una pintada sobre una formación rocosa y decidió registrar la situación con su teléfono.
El video permitió documentar la acción y posteriormente fue incorporado por la fiscalía como parte de las pruebas de la investigación.
Según la información incluida en el expediente, el grafiti fue realizado con aerosol rojo y llevaba la inscripción “Ana Gustavo”. La denuncia también señaló que el hombre continuó con la pintada pese a las advertencias de la persona que estaba registrando la escena.
El sector donde ocurrió el hecho corresponde al paraje conocido como Valle Encantado, ubicado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1598.
El acuerdo alcanzado posteriormente entre las partes permitió establecer una reparación concreta: limpiar la intervención realizada y avanzar también sobre otras once marcas detectadas en las formaciones rocosas a lo largo de un tramo de la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1591.
La intervención deberá realizarse siguiendo criterios adecuados para evitar que el proceso de limpieza provoque nuevos daños sobre las superficies naturales.
Una reparación que deberá ser verificada
La resolución judicial establece además un mecanismo de seguimiento. Una vez que se hayan completado las tareas comprometidas, la Administración de Parques Nacionales deberá remitir un informe a la fiscalía.
El documento deberá dejar constancia de que los trabajos fueron efectivamente realizados y de que las áreas afectadas quedaron adecuadamente restauradas. Para respaldar esa información, deberá incluir registros fotográficos.
De esta manera, el cumplimiento de la medida no quedará solamente sujeto a la realización de las tareas por parte del responsable. También habrá una instancia posterior de verificación por parte del organismo encargado de la administración del área protegida.
El caso pone nuevamente en escena el impacto que pueden tener las intervenciones humanas sobre espacios naturales protegidos. En este episodio puntual, la investigación judicial permitió identificar al responsable a partir de una filmación realizada por un vecino y derivó en un acuerdo que establece como principal medida la reparación de los sectores afectados.
El hecho había ocurrido a fines de 2025, pero la resolución judicial conocida ahora establece un plazo concreto para revertir las consecuencias de las pintadas. El responsable tendrá 90 días para realizar las tareas y, una vez finalizadas, deberá quedar documentado ante la Justicia el estado de las formaciones rocosas intervenidas.
Así, el caso del Valle Encantado tendrá una instancia de reparación directa sobre el lugar donde se produjo el daño, con la limpieza no solo del grafiti que originó la investigación, sino también de otras once intervenciones identificadas en el mismo sector.