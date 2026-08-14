El Paso Internacional Cristo Redentor, principal vía terrestre entre Argentina y Chile a través de Mendoza, cumple este viernes un mes de cierre ininterrumpido debido a las intensas nevadas y al persistente viento blanco que afectan la zona de alta montaña.
El Paso Cristo Redentor cumple un mes cerrado y hay 3.400 camiones varados en Mendoza
Las intensas nevadas y el viento blanco mantienen interrumpido el tránsito internacional, mientras las autoridades todavía no fijaron una fecha para la reapertura.
El bloqueo comenzó el 14 de julio y, hasta el momento, las autoridades no establecieron una fecha para la reapertura. La continuidad de las malas condiciones meteorológicas impide garantizar un tránsito seguro por el corredor internacional.
El período de cierre ya superó los 26 días consecutivos registrados durante el invierno de 2023 y se convirtió en el más extenso de los que existen registros recientes para el complejo fronterizo.
Por qué el paso lleva un mes cerrado
El problema no está únicamente relacionado con la cantidad de nieve acumulada. La sucesión de temporales impide que se genere una ventana de estabilidad meteorológica suficientemente extensa para recuperar la circulación.
Cada vez que los equipos de vialidad consiguen despejar sectores de la Ruta Nacional 7, en Argentina, y de la Ruta 60-CH, en Chile, las nuevas nevadas y las ráfagas vuelven a cubrir la calzada. El viento blanco, además, reduce considerablemente la visibilidad y dificulta las tareas de limpieza.
El pronóstico tampoco anticipa una mejora inmediata. Para los próximos días se esperan nuevas precipitaciones níveas y ráfagas que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, junto con temperaturas bajo cero que favorecen la formación de hielo. Según las previsiones mencionadas, este escenario podría mantenerse al menos hasta el lunes.
Miles de camiones esperan para cruzar
El cierre tiene un fuerte impacto sobre el transporte internacional y la actividad económica vinculada al corredor. Se estima que unos 3.400 camiones permanecen varados en diferentes puntos de Mendoza a la espera de que se habilite nuevamente el tránsito.
Las demoras generan mayores costos para las empresas de transporte y complicaciones en las entregas. Frente a esta situación, organismos nacionales y provinciales implementaron operativos de asistencia para los transportistas.
Más de 650 camiones permanecen ubicados en playas de espera y paradores, donde reciben atención sanitaria, insumos básicos y asistencia mientras continúa la espera.
Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) plantearon la necesidad de reforzar los recursos y la maquinaria disponible para acelerar las tareas de despeje cuando las condiciones permitan trabajar.
El impacto también alcanza a exportadores, importadores, operadores logísticos, estaciones de servicio, comercios y prestadores turísticos relacionados con el tránsito internacional.
Algunos vehículos fueron derivados hacia pasos alternativos, como Pino Hachado, en Neuquén. Sin embargo, esa alternativa implica sumar cientos de kilómetros al recorrido y también presenta dificultades operativas durante el invierno.
Qué condiciones se necesitan para reabrir
La reapertura del corredor no depende exclusivamente de que la Ruta Nacional 7 quede despejada. El sistema fronterizo requiere que Argentina y Chile puedan garantizar al mismo tiempo condiciones seguras en las rutas de acceso y dentro del túnel internacional.
Además, deben estar disponibles los servicios y controles de los organismos que intervienen en el cruce, entre ellos Migraciones y Aduana.
Por ese motivo, una mejora temporal del clima no resulta suficiente. Las autoridades necesitan contar con varias horas de estabilidad meteorológica que permitan despejar las rutas y mantenerlas transitables sin nuevas nevadas ni viento blanco.
Hasta el momento, esa ventana de condiciones favorables no logró consolidarse.
Duración del cierre
El actual bloqueo no significa que este sea el invierno con mayor cantidad de nieve registrada en la cordillera mendocina. Durante temporadas como 1984, 1997 y 2000 se produjeron nevadas de mayor intensidad y acumulaciones superiores en determinados sectores de la zona de Las Cuevas.
La diferencia respecto de aquellos años está en la continuidad de los temporales. En esas temporadas, el paso pudo reabrirse de manera intermitente entre un episodio meteorológico y otro.
Este invierno, en cambio, las sucesivas tormentas evitaron que se recuperara la circulación de forma sostenida. Por eso, el Cristo Redentor alcanzó el período consecutivo de cierre más prolongado registrado recientemente.
Mientras las máquinas continúan con las tareas de despeje en ambos lados de la cordillera, las perspectivas de una reapertura inmediata siguen siendo reducidas. Con nuevas nevadas previstas para los próximos días, el principal corredor terrestre entre Argentina y Chile continuará cerrado hasta que las condiciones permitan garantizar un cruce seguro.