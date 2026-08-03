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Nevadas en la cordillera: el Paso Cristo Redentor sigue sin fecha de reapertura

Miles de camiones permanecen varados mientras equipos de Argentina y Chile trabajan para liberar la ruta, aunque persisten los riesgos por las condiciones climáticas en la zona.

La nieve mantiene detenidos a cientos de vehículos de carga.La nieve mantiene detenidos a cientos de vehículos de carga.
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El Paso Internacional Cristo Redentor continúa inhabilitado debido a las intensas nevadas y las condiciones climáticas adversas que afectan la zona cordillerana. Mientras miles de camiones permanecen detenidos en las inmediaciones del corredor internacional, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) advirtió sobre las dificultades que atraviesan los transportistas.

Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron este lunes 3 de agosto que el cruce fronterizo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. La medida responde al mal tiempo registrado en alta montaña, donde la acumulación de nieve generó complicaciones para la circulación y dejó una gran cantidad de vehículos de carga a la espera de una habilitación.

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La nieve mantiene interrumpido el tránsito

A través de un comunicado, la CNDC informó sobre el estado actual del Complejo Fronterizo y señaló que el cierre se mantiene debido a la gran cantidad de nieve acumulada en la cordillera.

“El Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor – Los Libertadores permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera”, indicó la entidad en el documento difundido.

El paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado para todos los tipos de vehículosEl cierre del corredor genera demoras y pérdidas para los trabajadores del transporte.

Los equipos de Vialidad de Argentina y Chile continúan trabajando en las tareas de despeje de la ruta. Sin embargo, las autoridades mantienen la preocupación por la posibilidad de nuevos deslizamientos y avalanchas, lo que impide establecer una fecha concreta para la reapertura.

Pérdidas y demoras

La situación afecta especialmente a los camioneros que realizan viajes internacionales, quienes llevan varios días detenidos debido a la imposibilidad de avanzar hacia Chile o Argentina.

Desde la CNDC remarcaron que las condiciones actuales generan importantes demoras y complicaciones operativas para las empresas de transporte, que deben afrontar los costos asociados a la interrupción de los recorridos.

Evalúan alternativas

Ante la incertidumbre sobre la apertura del corredor internacional, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile mencionó como posible alternativa el Paso de Jama, ubicado en la frontera de la Segunda Región de Chile.

Sin embargo, advirtieron que esa opción implica mayores costos y una pérdida considerable de días de viaje, por lo que recomendaron a las empresas analizar cuidadosamente la conveniencia de realizar nuevos traslados internacionales mientras continúe la situación en la cordillera.

Paso Internacional Cristo Redentor.Camiones esperan la reapertura del cruce internacional tras las intensas nevadas.

Por el momento, el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta que mejoren las condiciones climáticas y finalicen las tareas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito.

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