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Nieve y frío complican el tránsito en la cordillera: miles de camiones quedaron varados y hay pasos cerrados

Las intensas nevadas y las condiciones meteorológicas adversas mantienen interrumpidos varios cruces fronterizos entre Argentina y Chile. Mendoza y Neuquén concentran buena parte de los inconvenientes, mientras las autoridades trabajan para asistir a los transportistas y evaluar cuándo podrá restablecerse la circulación.