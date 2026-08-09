Un fuerte temporal de nieve afecta desde hace varios días distintos sectores de la Cordillera de los Andes y provocó importantes complicaciones en los principales corredores internacionales entre Argentina y Chile.
Nieve y frío complican el tránsito en la cordillera: miles de camiones quedaron varados y hay pasos cerrados
Las intensas nevadas y las condiciones meteorológicas adversas mantienen interrumpidos varios cruces fronterizos entre Argentina y Chile. Mendoza y Neuquén concentran buena parte de los inconvenientes, mientras las autoridades trabajan para asistir a los transportistas y evaluar cuándo podrá restablecerse la circulación.
La acumulación de nieve, el hielo y la baja visibilidad obligaron a mantener cerrados más de quince pasos fronterizos y dejaron a miles de camiones a la espera de poder continuar sus recorridos.
La situación tiene especial impacto en Mendoza, donde el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado desde mediados de julio y concentra una importante cantidad de vehículos de carga.
En Neuquén, en tanto, también se registran dificultades en distintos cruces cordilleranos debido a las condiciones de las rutas y las nuevas nevadas.
Mendoza y Neuquén, entre las zonas más afectadas
Uno de los principales puntos de congestión se encuentra en el corredor internacional que comunica Mendoza con Chile. El Paso Cristo Redentor, uno de los cruces terrestres más importantes del país para el transporte de cargas, permanece inhabilitado por la acumulación de nieve y las condiciones de alta montaña.
Distintos reportes ubicaron en alrededor de 2.000 la cantidad de camiones que permanecen varados en la zona, aunque el número puede variar de acuerdo con el movimiento de los vehículos y los cortes preventivos que se realizan sobre la Ruta Nacional 7.
El cierre prolongado genera además un efecto acumulativo: cada día que las condiciones impiden el tránsito se suman nuevos vehículos a los puntos de espera, mientras los transportistas deben permanecer en playas y sectores habilitados hasta que las autoridades determinen que existen condiciones seguras para avanzar.
El problema no se limita a Mendoza. En Neuquén, el Paso Internacional Pino Hachado continúa afectado por las intensas nevadas y la baja visibilidad.
Allí también se acumularon vehículos de carga y se mantienen restricciones para evitar que los transportistas queden expuestos en sectores de la cordillera. Un reporte publicado esta semana indicó que más de 500 camiones permanecían varados en distintos puntos de la provincia por los cierres de los pasos hacia Chile.
Otros cruces de la región presentan diferentes niveles de habilitación. Algunos funcionan con restricciones, mientras que en determinados sectores es obligatorio portar cadenas y se limita la circulación de vehículos pesados.
En el caso del paso Cardenal Samoré, por ejemplo, se informó que permanece habilitado con restricciones y con acumulación de nieve y hielo en algunos tramos.
Las autoridades realizan evaluaciones permanentes para determinar cuándo pueden reabrirse los pasos. La decisión depende de la evolución del tiempo, el despeje de las calzadas y las condiciones de seguridad para los vehículos.
Más nieve y protocolos para asistir a los transportistas
El escenario meteorológico mantiene la incertidumbre sobre la reapertura de los principales cruces. Los pronósticos anticipan nuevas nevadas en sectores cordilleranos, lo que podría dificultar las tareas de despeje y prolongar las restricciones.
En Mendoza, el Cristo Redentor ya acumulaba más de 20 días consecutivos de cierre durante los primeros días de agosto.
Frente a la permanencia de los camiones, las autoridades provinciales y nacionales activaron protocolos destinados a ordenar el tránsito y asistir a los transportistas. La prioridad es evitar que los vehículos continúen avanzando hacia zonas donde puedan quedar atrapados por las condiciones meteorológicas.
El cierre de los pasos también tiene consecuencias sobre el comercio internacional. La Ruta Nacional 7 constituye uno de los principales corredores terrestres entre Argentina y Chile y concentra una parte importante del transporte de cargas que atraviesa la cordillera.
Por ese motivo, una interrupción prolongada repercute en los tiempos de entrega y genera costos adicionales para las empresas y los transportistas.
En los últimos días, además, representantes del sector empresario manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas provocadas por la extensión del cierre del Cristo Redentor. Algunas empresas señalaron que cada jornada de espera representa gastos adicionales para los vehículos y sus operadores.
Mientras continúen las nevadas, las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por sectores cordilleranos que permanezcan cerrados o con restricciones.
Vialidad Nacional recuerda que, ante la presencia de nieve o hielo, es necesario consultar previamente el estado de las rutas, contar con cadenas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y los equipos viales.
Para quienes eventualmente queden detenidos en una ruta por un temporal, la recomendación oficial es permanecer dentro del vehículo, mantener una ventilación adecuada y evitar utilizar elementos de calefacción que puedan generar acumulación de gases. También se aconseja controlar que el caño de escape no quede cubierto por nieve.
La evolución del temporal será determinante para definir la reapertura de los pasos internacionales. Por ahora, la combinación de nieve acumulada, hielo y nuevos fenómenos previstos mantiene condicionada la circulación en distintos puntos de la cordillera y obliga a sostener los operativos de asistencia y control del transporte de cargas.