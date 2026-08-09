Pronóstico nacional

Frío extremo: 13 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas bajas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta por temperaturas extremas en distintas regiones del país. El fenómeno alcanza sectores de la Patagonia, Cuyo, el centro y parte del norte argentino. Además, hay advertencias por nevadas y viento en zonas cordilleranas.