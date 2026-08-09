El frío vuelve a ser protagonista este domingo en buena parte de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarilla por temperaturas extremas para sectores de 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada marcada por registros térmicos bajos y condiciones invernales.
Frío extremo: 13 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas bajas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta por temperaturas extremas en distintas regiones del país. El fenómeno alcanza sectores de la Patagonia, Cuyo, el centro y parte del norte argentino. Además, hay advertencias por nevadas y viento en zonas cordilleranas.
El fenómeno tiene alcance sobre áreas muy diferentes del territorio nacional, desde la Patagonia hasta el norte y el centro del país.
El mapa elaborado por el organismo incluye a Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes y la provincia de Buenos Aires, además de la Ciudad de Buenos Aires.
La advertencia responde a temperaturas que pueden tener un impacto entre leve y moderado sobre la salud, especialmente entre las personas consideradas dentro de los grupos de mayor riesgo.
Las provincias alcanzadas por el frío y cómo sigue el tiempo
La extensión geográfica del alerta muestra que las bajas temperaturas no se concentran en una única región.
En el sur, la advertencia alcanza sectores de Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, mientras que también comprende áreas de La Pampa y buena parte de la región de Cuyo, con Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja incluidas.
En el centro del país, el alerta abarca sectores de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Hacia el norte, en tanto, alcanza a Catamarca y Tucumán, además de Corrientes en el Litoral.
El pronóstico presenta diferencias según cada zona. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, el SMN anticipó para este domingo una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 4°C durante las primeras horas, con una máxima estimada de 13°C. Para el lunes se esperan registros de entre 3°C y 12°C, mientras que el martes las marcas podrían ubicarse entre 5°C y 12°C.
En la provincia de Buenos Aires las condiciones son variables de acuerdo con la región. El sur bonaerense registra chaparrones, mientras que en el centro y norte predominan condiciones de nubosidad parcial o cielo algo nublado.
El organismo prevé una tendencia hacia una mayor estabilidad durante el martes, aunque podría haber lluvias aisladas en localidades cercanas a la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde y la noche del miércoles.
La situación también incluye otros fenómenos meteorológicos. En sectores cordilleranos de Neuquén y Mendoza rige un alerta amarilla por nevadas. A su vez, hay advertencias por viento en zonas de La Rioja y Catamarca, mientras que sectores de Catamarca y Salta se encuentran bajo alerta por viento Zonda.
El SMN actualiza diariamente su sistema de alertas y utiliza distintos niveles para comunicar el impacto potencial de los fenómenos.
En el caso del nivel amarillo por temperaturas extremas, el organismo señala que puede existir un efecto leve a moderado sobre la salud y que el riesgo es mayor para determinados grupos de la población.
Qué recomienda el SMN ante las bajas temperaturas
La advertencia por frío no implica que todas las personas vayan a experimentar el mismo impacto. Sin embargo, el organismo meteorológico recomienda prestar especial atención a niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas, considerados grupos con mayor vulnerabilidad frente a las temperaturas extremas.
Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar la exposición prolongada al frío. Cuando sea necesario salir, se aconseja utilizar varias capas de ropa liviana y mantener el cuerpo en movimiento para generar calor.
También es importante mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura. El SMN recomienda además tomar abundante líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
Otro aspecto señalado por las autoridades es la ventilación de los ambientes. Las viviendas deben contar con una adecuada circulación de aire para reducir los riesgos asociados a la acumulación de monóxido de carbono cuando se utilizan artefactos de calefacción.
En el caso de las personas que toman medicación indicada por un profesional, la recomendación es mantener actualizado el plan de acción y consultar ante cualquier síntoma relacionado con la exposición al frío. El organismo también aconseja no automedicarse y acudir a un centro de salud si aparecen signos de afectación.