Santa Fe amaneció este domingo 9 de agosto con apenas 0,8°C, cielo despejado, humedad del 91% y viento en calma. La visibilidad era de 12 kilómetros. Para hoy se prevé una jornada fría, con una mínima de 4°C y una máxima de 15°C.
Domingo frío y con cielo mayormente despejado en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con temperaturas bajas, cielo despejado y mucha humedad en la capital provincial. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 15°C, con algunas nubes hacia la tarde y la noche.
La mañana de este domingo se presenta con condiciones típicamente invernales en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a primera hora la temperatura era de 0,8°C, mientras que la sensación térmica se ubicaba en valores similares debido a la ausencia de viento.
El cielo se encontraba despejado y la humedad alcanzaba el 91%, un factor que contribuye a intensificar la sensación de frío durante las primeras horas del día. La presión atmosférica era de 1017 hectopascales y la visibilidad llegaba a los 12 kilómetros.
Con el avance de la mañana se espera un paulatino ascenso de la temperatura. El pronóstico oficial indica que la mínima prevista para este domingo es de 4°C y la máxima alcanzará los 15°C.
Durante la mañana continuará el cielo despejado, mientras que hacia la tarde podrían aparecer algunas nubes. Para la noche, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado, aunque sin cambios significativos en las condiciones generales.
El viento se mantiene calmo durante las primeras horas y no se prevén condiciones de tiempo severo para la jornada. El sol salió a las 7:44 y se pondrá a las 18:33, por lo que la ciudad tendrá poco menos de 11 horas de luz natural.
El escenario meteorológico estará marcado, en consecuencia, por una amplitud térmica moderada: una mañana fría y una tarde algo más agradable, aunque lejos de los registros templados que pueden presentarse durante el invierno santafesino.
Pronóstico extendido
El frío continuará durante el comienzo de la próxima semana y, según el pronóstico extendido del SMN, las temperaturas máximas irán descendiendo progresivamente.
Lunes: se espera una mínima de 4°C y una máxima de 14°C. La jornada mantendrá características frías, con temperaturas similares a las previstas para este domingo.
Martes: el descenso térmico será más marcado. El organismo nacional anticipa una mínima de 5°C y una máxima de apenas 12°C.
Miércoles: el frío continuará y la temperatura máxima podría ubicarse en torno a los 11°C, mientras que la mínima prevista es de 6°C.