Varias localidades de la Argentina comenzaron la jornada con temperaturas bajo cero y un marcado descenso térmico. De acuerdo con los registros difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ocho ciudades presentaron valores inferiores a 0 °C a las 6 de la mañana.
Las 10 localidades con las temperaturas más bajas este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional informó registros bajo cero en distintas provincias, con Maquinchao a la cabeza del listado tras alcanzar los -4,6 °C durante la madrugada.
El registro más bajo se produjo en Maquinchao, provincia de Río Negro, donde los termómetros marcaron -4,6 °C. La localidad patagónica quedó al frente del ranking de las temperaturas más bajas registradas durante las primeras horas de la jornada.
Localidades com temperaturas bajo cero
La Quiaca, en Jujuy, ocupó el segundo lugar, con -3,8 °C. En el tercer puesto quedó Perito Moreno, Santa Cruz, que registró -3,7 °C.
El listado elaborado a partir de los datos del SMN continuó con localidades de distintas provincias, principalmente de la Patagonia y de zonas cordilleranas.
El ranking de las 6 de la mañana
- Maquinchao (Río Negro): -4,6 °C, con 96% de humedad.
- La Quiaca (Jujuy): -3,8 °C, con 91% de humedad.
- Perito Moreno (Santa Cruz): -3,7 °C, con 96% de humedad.
- Puerto Madryn (Chubut): -3 °C, con 77% de humedad.
- Chapelco (Neuquén): -2,8 °C, con 96% de humedad.
- Esquel (Chubut): -1,8 °C, con 92% de humedad.
- Trelew (Chubut): -1,5 °C, con 72% de humedad.
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -0,3 °C, con 87% de humedad.
- Río Grande (Tierra del Fuego): 0,8 °C, con 90% de humedad.
- Villa Reynolds (San Luis): 1 °C, con 82% de humedad.
Aunque las últimas dos localidades del listado no tuvieron registros bajo cero, también se ubicaron entre las temperaturas más bajas de las primeras horas de la mañana.
Los registros pueden modificarse durante la jornada
El ranking de temperaturas mínimas se actualiza a medida que avanza la mañana. La medición contempla los valores más bajos registrados por cada localidad entre las 6 y las 12.
La información corresponde exclusivamente a los puntos que cuentan con datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional. Por este motivo, puede haber otras ciudades que no aparezcan en el listado debido a la falta de registros actualizados.
De esta manera, el panorama puede cambiar durante las primeras horas del día a medida que se incorporen nuevas mediciones o se registren descensos en distintas localidades del país.