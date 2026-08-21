La mañana de este viernes 21 de agosto comenzó con condiciones estables en la ciudad de Santa Fe, pero también con distintos trabajos que pueden modificar la circulación durante el día. A eso se suman cortes programados de energía en distintos sectores de la ciudad y el área metropolitana.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 21 de agosto
En menos de cinco minutos, este resumen reúne los datos de servicio más importantes para salir de casa informado: cómo estará el tiempo, qué calles tienen restricciones, dónde habrá cortes de luz y qué prestaciones de ANSES se pagan hoy.
Por eso, antes de salir, conviene revisar el recorrido, tener en cuenta las obras y restricciones de tránsito y saber si el domicilio o el lugar de trabajo se encuentra dentro de alguna de las zonas alcanzadas por las interrupciones eléctricas.
Clima: mañana fresca y una máxima de 15°C
Santa Fe amaneció este viernes con 10,5°C, cielo despejado, 95% de humedad, viento del sur a 12 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. El dato corresponde a la actualización de las 6 y tiene como fuente al Servicio de Hidrografía Naval, mientras que el pronóstico oficial del día fue actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional a las 5.50.
Para este viernes se espera una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima llegará a 15°C.
Durante la mañana, el viento soplará del sudeste entre 13 y 22 km/h. Por la tarde se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nublado y no se esperan lluvias. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 9°C y el viento rotará al este.
La probabilidad de precipitaciones es de 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en la ciudad.
El sol salió a las 7.32 y se pondrá a las 18.40.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la temperatura subirá durante la tarde, la jornada será fresca, especialmente durante las primeras horas. Para quienes salgan temprano, se recomienda llevar abrigo y tener en cuenta que el viento del sudeste puede aumentar la sensación de frío.
El fin de semana comenzará todavía más frío: el sábado se espera una mínima de 5°C y una máxima de 14°C. El domingo habrá una leve recuperación, con 6°C y 16°C, mientras que el lunes la máxima llegará a 17°C.
Tránsito: calles con cortes y reducción de calzada
La circulación en distintos puntos de Santa Fe estará condicionada este viernes por obras de ASSA, trabajos municipales e intervenciones en la vía pública.
Entre los principales puntos a tener en cuenta se encuentra avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, donde se realizan obras de ASSA y trabajos vinculados con un socavón. En la intersección de 25 de Mayo con avenida General López se permitirá el giro a la derecha sobre General López.
También hay una intervención sobre Luciano Torrent entre avenida Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga, con trabajos previstos entre las 8.30 y las 16.
En Chacabuco entre Güemes y Avellaneda se realizan obras de ASSA entre las 8 y las 16 y la afectación continuará después de ese horario, según la información de tránsito difundida esta mañana.
Además, hay reducción de calzada en:
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, por trabajos de ASSA.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, por obras de bacheo municipal.
Urquiza y Bulevar Pellegrini, por obras de ASSA.
25 de Mayo y Bulevar Pellegrini, donde se interviene el cantero central.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
¿Qué pasa con los colectivos?
Las intervenciones también generan modificaciones en algunos recorridos.
La línea 16 presenta desvíos en la zona de Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero. En barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 modifican sus recorridos por los trabajos sobre Alejandro Greca. También hay modificaciones para la línea 16 en el sector de Laprida y Gutiérrez.
Si vas a ingresar al centro, conviene evitar las calles intervenidas y utilizar vías alternativas. Si el viaje es hacia barrio El Pozo, es importante prestar atención a los desvíos de las líneas 2 y 9.
En cuanto a las rutas y principales accesos provinciales, la información disponible en la cobertura de tránsito de El Litoral debe consultarse durante la mañana, ya que las condiciones pueden modificarse por accidentes, obras o restricciones puntuales.
Cortes de luz: las zonas afectadas este viernes
La Empresa Provincial de la Energía programó interrupciones del servicio para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón. Los trabajos están vinculados con tareas de mantenimiento y mejoras.
En la ciudad de Santa Fe, los cortes previstos son:
9 a 13: De La Salle, Quiroga, Carrasco y Rosas.
9 a 13: Lamadrid, Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero.
9.30 a 11.30: Ruta Nacional 168, E. López, De La Salle y De Petre.
10 a 14: avenida Perón, Estrada, Juan del Campillo, Iturraspe y Pasaje Irala.
11 a 13: Ruta Nacional 168, De La Salle, Pedriel y Lucca.
11 a 13: General López, Moreno, Chile y Gaboto.
En Santo Tomé, hay interrupciones previstas de 8 a 12 sobre la Ruta Nacional 19, desde el kilómetro 4 hasta el kilómetro 10. También se programaron cortes de 9 a 11 en 4 de Enero entre Chile y Neuquén y de 9 a 13 en el sector de avenida del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y avenida Luján.
En Recreo, el corte será de 9 a 13 sobre Migno entre Iturraspe y Quiroga. En Rincón, está previsto de 10 a 12 sobre Callejón Pintos entre Santa Rosa y Violeta Parra.
Si trabajás desde casa o tenés equipos eléctricos funcionando, conviene prever la interrupción y desconectar los aparatos sensibles antes del horario indicado.
La EPE aclara que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
ANSES: quiénes cobran este viernes
Este viernes 21 de agosto, según el calendario incluido en la información de servicio, cobran jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo cuyos DNI terminan en 8.
También se encuentran habilitadas durante el período mensual las Asignaciones de Pago Único y las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, sin una terminación estricta de DNI indicada en el material.
Para consultar una prestación o una fecha diferente, lo recomendable es verificar el calendario oficial de ANSES.
También puede interesarte antes de salir
Para quienes tengan que circular fuera de la ciudad, es importante revisar el estado de las rutas antes de emprender el viaje. La Agencia Provincial de Seguridad Vial es el organismo encargado de coordinar y monitorear las políticas de seguridad vial en Santa Fe.
En el caso del Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, las obras y modificaciones de circulación constituyen un punto que conviene verificar antes de emprender el viaje, especialmente durante los horarios de mayor movimiento.
Si el recorrido incluye la Ruta 168, Ruta 11, Circunvalación o la Autopista Santa Fe-Rosario, la recomendación es consultar la actualización de tránsito antes de salir y nuevamente si se trata de un viaje prolongado.
Antes de salir de casa
Para organizar la jornada de este viernes en Santa Fe, conviene revisar:
Clima: fresco, parcialmente nublado y sin lluvias.
Abrigo: sí, especialmente durante la mañana.
Tránsito: atención a las obras y reducciones de calzada.
Colectivos: verificar desvíos de las líneas 2, 9 y 16.
Luz: revisar si el domicilio está dentro de las zonas con cortes programados.
Agua: tener en cuenta las intervenciones de ASSA que afectan la circulación.
ANSES: hoy cobran DNI terminados en 8 en las prestaciones indicadas.
PAMI: no hay una novedad específica verificada para este viernes.
Qué llevar: abrigo liviano y, si vas a permanecer varias horas afuera, una prenda adicional.
Qué evitar: circular por las calles intervenidas cuando exista una alternativa.
Recomendación del día: antes de salir, revisar tránsito y cortes de energía según el recorrido que tengas previsto.
La clave para esta mañana es simple: abrigo para las primeras horas, paciencia en los sectores de obras y atención a los cortes de luz programados. Con esos datos, es posible organizar mejor los traslados y evitar demoras o inconvenientes durante la jornada.