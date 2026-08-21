Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 42 a KM 44, altura de Oliveros - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
Rutas y accesos de Santa Fe
Circunvalación de Rosario: corte total por el vuelco de un camión
A las 23 del jueves se produjo el vuelco de un camión que transportaba vacunos sobre la Avenida Circunvalación de Rosario, a la altura de Ayacucho.
Como consecuencia del siniestro, permanece interrumpida totalmente la calzada en el kilómetro 24, en sentido norte, entre Pueblo Nuevo y Ayacucho.
Se implementaron desvíos en:
KM 21, a la altura de San Martín.
KM 25, a la altura de Nuestra Señora del Rosario.
Se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal vial y prever demoras durante el recorrido.
RN AO12: trabajos y cortes progresivos
En la RN AO12, continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Durante el avance de las tareas se realizarán cortes progresivos en distintos sectores, que estarán señalizados con cartelería y banderilleros de la empresa.
Se recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y prever posibles demoras.
Además, continúa el corte total en la intersección de la RN AO12 con la RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos de la zona se mantienen los siguientes desvíos:
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la AO12 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta. El paso está habilitado únicamente para vehículos livianos.
Los vecinos del barrio ubicado al sur pueden ingresar y salir por la banquina habilitada sobre la AO12, también exclusivamente para vehículos livianos.
El tránsito pesado que se dirija al Parque Industrial de Roldán deberá ingresar únicamente por la AO12 y la RN 1V 09.
Está prohibida la circulación de camiones por la AO12 entre la RN 1V 09 y la RN 34, con excepción de aquellos que tengan como destino el Parque Industrial de Roldán.
Los vehículos livianos pueden circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevo desvío
En la RN 11, sobre el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, se encuentra operativo un nuevo desvío vinculado con las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
El desvío corresponde a la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
En ese sector, la mano que habitualmente circula hacia Santa Fe funciona en doble sentido durante aproximadamente 200 metros.
Se recomienda extremar las precauciones y prever demoras superiores a las habituales.
Como alternativa para evitar la zona, los conductores pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Continúan distintos trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y obras sobre puentes en diferentes puntos de la provincia.
Pavimentación:
Ruta 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío de tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.
Repavimentación:
Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39: límite con Córdoba – Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01, departamento San Lorenzo.
Obras en rotondas
También se realizan trabajos en distintas rotondas de la provincia:
RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en la Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 / RP 96, en Miguel Torres – RP 93.
RP 70, Esperanza – RP 6 Este.
RP 70, Esperanza – RP 6 Oeste.
Avenida Newbery, entre Rosario y el Aeropuerto.
RP 13, Carlos Pellegrini – RP 66.
RP 39 / RN 34, en Arrufó.
RP 5 / RP 2, en el departamento La Capital.
Trabajos en puentes
Continúan obras en distintos puentes y accesos de la provincia:
Ruta 98-s: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, en el tramo Moussy – La Sarita.
Tercera Vía Reconquista-Avellaneda: pavimentación de puente y rotondas.
Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal.
Ruta 39: trabajos de recomposición de taludes en los puentes sobre el río Salado.
RN 11: construcción del nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé.
Ruta 32: puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Ruta 32: trabajos en los puentes Quencho y Caree, en el tramo entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Calle Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.