Con el objetivo de llevar información oficial y, al mismo tiempo, escuchar las necesidades de los distintos sectores de la ciudad, autoridades municipales y provinciales mantuvieron este jueves por la tarde una reunión con representantes de 42 vecinales y alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil y académicas en el Museo de la Constitución.
Frente al fenómeno de El Niño, Poletti pidió “no alarmar antes de tiempo”
En el Museo de la Constitución se realizó un encuentro con 60 vecinales y organizaciones de la ciudad. Autoridades municipales y provinciales brindaron información sobre las obras -como la del terraplén Garello- y el plan de contingencia ante el escenario de lluvias y crecida de los ríos, y escucharon reclamos y propuestas.
El encuentro estuvo encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti, junto a integrantes de su gabinete, y contó con la participación de los secretarios de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Marcos Escajadillo, y de Recursos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich.
La reunión se enmarcó en el trabajo conjunto que vienen realizando municipio y Provincia frente al escenario previsto por el fenómeno de El Niño, que se extendería desde fines de este año y que podría extenderse hasta el otoño de 2027, con un período de lluvias importantes y una posible crecida de los ríos Paraná y Salado.
“Convocamos a todas las vecinales, instituciones intermedias, universidades y diferentes organizaciones porque queríamos que tengan de primera mano información oficial de qué es lo que se hizo, qué estamos haciendo y qué es lo que viene”, explicó Poletti. Y añadió que el encuentro tuvo también el objetivo de “escuchar a quienes conocen de cerca la realidad de cada barrio”.
Preocupaciones y propuestas
Tras la presentación de la Municipalidad sobre cómo se está trabajando en materia hídrica y de plan de contigencia, comenzaron las preguntas de los vecinalistas con preocupaciones territoriales sobre situaciones puntuales que requieren atención y que pueden ser relevantes ante un escenario de lluvias intensas.
Aparecieron reclamos de limpieza de desagües en determinados sectores, cuneteo, calles de tierra, sectores que se anegan con las lluvias y hasta asentamientos irregulares en algunas zonas de cavas o de bañados, entre muchos otros.
“Ellos tienen territorio, conocen el detalle, conocen dónde y cómo. Por ejemplo, salió dónde puede haber un electrodependiente, y con eso se puede estar articulando y llegar a tiempo para ir solucionando los distintos inconvenientes que se puedan suceder”, señaló Poletti tras la reunión, en diálogo con los medios de comunicación.
Con relación a cuáles serán las prioridades a resolver, indicó que “son siempre las que el vecino pide, y cada vecino mira a su cuadra, y está bien que así sea", sostuvo. Al mismo tiempo, aclaró que las intervenciones deben coordinarse dentro de un plan general para evitar trasladar un problema de un sector a otro.
La reunión permitió, además, que distintas organizaciones pusieran a disposición recursos y voluntarios para colaborar ante una eventual emergencia. El intendente destacó especialmente esas propuestas como una muestra de la capacidad de respuesta comunitaria de la ciudad.
Informarse por fuentes oficiales
El intendente remarcó que uno de los principales desafíos es encontrar un equilibrio entre brindar información precisa y evitar generar alarma innecesaria entre los vecinos. “Lo más difícil es, por un lado, dar información fidedigna y, por otro lado, no alarmar antes de tiempo”, sostuvo.
En ese marco, durante la reunión, del lado del municipio se abordaron cuestiones vinculadas con los posibles escenarios, los centros de evacuación, la cantidad de personas que podrían requerir asistencia y la organización prevista ante una eventual emergencia.
La intención, según plantearon las autoridades, es que los distintos actores de la ciudad conozcan de antemano cómo se actuará y cuáles serán los canales oficiales para acceder a información actualizada. “Ante la alerta, seguir las advertencias provinciales o municipales para poder hacer un trabajo en equipo”, fue el pedido de Poletti.
Desde la Provincia también se hizo hincapié en la necesidad de que los vecinos se informen a través de fuentes oficiales y no de versiones que circulan en redes sociales.
Escajadillo explicó que el pronóstico que inicialmente estaba asociado al período 2026 fue extendido hacia 2026/2027, por lo que el trabajo preventivo se proyecta para los próximos meses. “Estamos trabajando para un escenario crítico, no de ahora, sino que ya venimos trabajando”, afirmó.
Terraplén Garello: “Se va a terminar”
-El terraplén Garello, ¿se está por terminar? Había quedado en un 75% de avance, se le preguntó a Escajadillo.
-El ministro Lisandro Enrico, hace 10 días, determinó ya prácticamente el inicio de la etapa final de lo que es el estabilizado, la parte de la base del terraplén, para que no erosione en el caso de la crecida. Con lo cual, ya los trabajos se están realizando. Había que hacer todo un trabajo previo porque van a estar circulando camiones de gran peso, de gran porte, pero ya la decisión del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, es que se termine a la brevedad.
Esto lleva un tiempo, como nos está dando también este fenómeno de El Niño, que se pronostican lluvias a partir de octubre, noviembre. La crecida del río Paraná también nos da tiempo para poder terminar y culminar estas tareas, que están prácticamente en un 80% de finalización de la obra.
-O sea, ¿que en un par de meses se termina, por ejemplo?
-No sé si un par de meses, porque también depende mucho de las condiciones climáticas, cómo se trabaja, porque son vehículos de gran porte, con piedras. Con lo cual, la decisión de trabajar, de informar y comunicar -que es lo que nos llevamos acá de esta reunión- es que los vecinos nos pedían información, nos pedían comunicación.
La Municipalidad tiene su canal de información. Nosotros, desde Provincia, con Nicolás Mijich también se informó porque la gente quieren saber qué altura tiene el río, cómo viene el Salado, cómo viene el Paraná. Esa información, el secretario de Recursos Hídricos provincial indicó la página para que sigamos la información oficial.
Y eso es importante también recalcar: que el vecino se nutra de la información oficial para generar tranquilidad a la población, porque se escucha mucha información de un Súper Niño, de todo esto, pero se va a informar continua y progresivamente la evolución.