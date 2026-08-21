Poletti con vecinales y entidades

Frente al fenómeno de El Niño, Poletti pidió “no alarmar antes de tiempo”

En el Museo de la Constitución se realizó un encuentro con 60 vecinales y organizaciones de la ciudad. Autoridades municipales y provinciales brindaron información sobre las obras -como la del terraplén Garello- y el plan de contingencia ante el escenario de lluvias y crecida de los ríos, y escucharon reclamos y propuestas.