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Las cintas verdes, nuevas "aliadas" para que los comercios de Santa Fe puedan repuntar sus ventas

Allí, los locales comerciales habilitados podrán instalar cartelería publicitaria, previa autorización municipal. La publicidad no deberá afectar el paso peatonal ni invadir la vía pública. Los requisitos técnicos y el canon a abonar.

Ahora se podrá colocar publicidad en las cintas verdes. Foto: GentilezaAhora se podrá colocar publicidad en las cintas verdes. Foto: Gentileza
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Con la sanción de una serie de modificaciones a tres ordenanzas vigentes, el Concejo de Santa Fe buscó dar un aliciente para los comercios habilitados de la ciudad capital, muchos de los cuales hoy padecen una fase de ventas alicaídas. En concreto, permitió que, tras el visto bueno del Ejecutivo, pueden colocar cartelería publicitaria en las cintas verdes..

Como se sabe, la cinta verde en las veredas es la franja de suelo con césped y árboles ubicada entre la línea de acera y el cordón de la calle. En Santa Fe, es obligatoria por ordenanza en veredas con un ancho igual o mayor a dos metros, para mejorar el drenaje del agua (mitigación hídrica) y, también, sumar espacios verdes urbanos.

Con todo, se realizaron incorporaciones a un artículo de la Ordenanza Nº 12.783 (Código de Habitabilidad), por el cual los comercios debidamente habilitados por la autoridad competente (el municipio) podrán hacer uso de la cinta verde con el fin de colocar equipamiento móvil para anuncios publicitarios.

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Esto se hará “conforme a las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 12.090 (Código de Publicidad y Propaganda)”, indica la normativa sancionada. Asimismo, los anuncios deben destinarse exclusivamente a la promoción o identificación de los productos y/o servicios comercializados o prestados por el propio establecimiento”.

Equipamiento móvil

Como se dijo, el Ejecutivo Municipal autorizará la colocación, sobre la cinta verde, de equipamientos móviles para la colocación de anuncios publicitarios, tales como cartelería, tótems y/o pizarras, entre otros.

Pero esto se autorizará siempre y cuando esos dispositivos publicitarios “no alteren la estructura ni la función principal de la cinta verde, en especial su función de regulación hídrica; no comprometan la seguridad peatonal, vial ni de aquellas personas que permanezcan en el local”.

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Se podrá colocar cartelería publicitaria siempre que ésta no esté fijada al suelo, y pueda retirarse en el horario de cierre del local.

Dimensiones

Este equipamiento publicitario deberá ajustarse a las características tales como un metro de ancho y 1,20 metros de alto. La estructura debe ser resistente al agua y de características tales que el viento no altere su forma y posición.

La autoridad de aplicación determinará los modelos genéricos de equipamiento que podrán ser utilizados, así como las condiciones que deberá reunir la cinta verde para su colocación. Asimismo, la concesión de la autorización respectiva quedará sujeta al criterio exclusivo de dicha autoridad.

Un comercio de panificación en el centro de la ciudad. Foto: Guillermo Di SalvatoreUn comercio de panificación en el centro de la ciudad. Foto: Guillermo Di Salvatore

También se incorpora un artículo a la Ordenanza Nº 13.007 (Código Tributario Municipal y modificatorias) que establece que por la utilización de la cinta verde de las veredas para la instalación de anuncios estáticos o móviles, se abonará un derecho mensual de 2 Módulos Tributarios (MT) por cada elemento publicitario. Dos MT equivalen a 2 mil pesos.

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“El canon será independiente y acumulable a otros derechos, tasas o gravámenes que pudieran corresponder" a la actividad comercial, agrega el despacho aprobado.

En el recinto

Con esta normativa se busca “articular la necesidad de promoción comercial con una gestión responsable y ordenada del espacio público, priorizando la seguridad y la estética urbana”, dijeron fuentes del Concejo capitalino.

El autor de la iniciativa fue el concejal Julián Martínez (interbloque oficialista “Unidos”), quien declaró: “Se trata de brindar la posibilidad a los comercios, para que con una autorización del Ejecutivo, puedan hacer publicidad sobre las cintas verdes de los productos que ofrecen (no de terceros), que es algo que actualmente no está permitido”.

El concejal Julián Martínez, autor de la iniciativa que fue sancionada. Foto: ArchivoEl concejal Julián Martínez, autor de la iniciativa que fue sancionada. Foto: Archivo

El edil consideró, dando un contexto, “la actual situación económica actual que están pasando los comercios. Luego de tener varias charlas con los comerciantes es que decidimos incorporar esas modificaciones”.

“Hoy tenemos locales comerciales que no tienen espacio en sus veredas para colocar pizarras o carteles ya que deben dejar espacio para la transitabilidad de los peatones. Por eso incorporamos esta opción de uso de la cinta verde”, enfatizó el legislador local.

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