El viento sopla del sur a 12 km/h y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros. Según el pronóstico oficial, las temperaturas volverán a bajar durante el sábado, mientras que desde el domingo comenzará un leve ascenso térmico que se extenderá durante los primeros días de la próxima semana.
Cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe
La ciudad de Santa Fe amaneció con 10,5°C, cielo despejado y una humedad del 95%. Para este viernes se espera una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 15°C. No se prevén lluvias.
La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 21 de agosto con una mañana fría y condiciones de tiempo estable. A las 6, el registro era de 10,5°C, con cielo despejado, una humedad elevada del 95% y viento del sector sur a 12 kilómetros por hora.
De acuerdo con el pronóstico oficial, actualizado a las 5.50 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para este viernes es de 8°C y la máxima alcanzará los 15°C.
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura se ubicará alrededor de los 8°C. El viento continuará soplando del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Para la tarde se espera que la temperatura alcance los 15°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. Hacia la noche, el registro térmico descenderá nuevamente hasta los 9°C y el viento rotará al este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Uno de los datos destacados del pronóstico es la ausencia de lluvias: el SMN no prevé precipitaciones para ninguna de las franjas horarias de este viernes. La visibilidad, en tanto, se mantiene en 12 kilómetros.
El sol salió a las 7.32 y está previsto que se oculte a las 18.40, por lo que la jornada tendrá poco más de 11 horas de luz natural.
Pronóstico extendido
El fin de semana comenzará con un nuevo descenso de las temperaturas en Santa Fe. Para este sábado 22 de agosto, el SMN anticipa una mínima de 5°C y una máxima de 14°C.
El domingo se producirá una recuperación leve de las temperaturas. La mínima prevista será de 6°C y la máxima llegará a los 16°C.
Para el lunes 24 de agosto, en tanto, se espera que continúe el ascenso térmico, con una mínima de 6°C y una máxima de 17°C.