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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 21 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce VIejo, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

09:00 - 13:00 De La Salle, Quiroga, Carrasco y Rosas

09:00 - 13:00 Lamadrid, Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

09:30 - 11:30 Ruta Nac. N168, E. López, De La Salle y De Petre

10:00 - 14:00 Av. Perón, Estrada, Juan del Campillo, Iturraspe y Pasaje Irala

11:00 - 13:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Pedriel y Lucca

11:00 - 13:00 Gral. López, Moreno, Chile y Gaboto

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Ruta Nac. n19, desde el km 4 al km 10

09:00 - 11:00 Por 4 de enero entre Chile y Neuquén. Afecta zona sur de los Complejos Dos Lagunas y Santomás

09:00 - 13:00 Av. del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y Av. Luján

Recreo

09:00 - 13:00 Por Migno entre Iturraspe y Quiroga

Rincón

10:00 - 12:00 Por Callejón Pintos, entre Santa Rosa y Violeta Parra

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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