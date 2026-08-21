Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 21 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce VIejo, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
09:00 - 13:00 De La Salle, Quiroga, Carrasco y Rosas
09:00 - 13:00 Lamadrid, Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero
09:30 - 11:30 Ruta Nac. N168, E. López, De La Salle y De Petre
10:00 - 14:00 Av. Perón, Estrada, Juan del Campillo, Iturraspe y Pasaje Irala
11:00 - 13:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Pedriel y Lucca
11:00 - 13:00 Gral. López, Moreno, Chile y Gaboto
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Ruta Nac. n19, desde el km 4 al km 10
09:00 - 11:00 Por 4 de enero entre Chile y Neuquén. Afecta zona sur de los Complejos Dos Lagunas y Santomás
09:00 - 13:00 Av. del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y Av. Luján
Recreo
09:00 - 13:00 Por Migno entre Iturraspe y Quiroga
Rincón
10:00 - 12:00 Por Callejón Pintos, entre Santa Rosa y Violeta Parra
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.