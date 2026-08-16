La Empresa Provincial de la Energía (EPE) abrirá una convocatoria para incorporar nuevos trabajadores a sus áreas técnicas y operativas en Rosario, con el objetivo de reforzar el mantenimiento de las redes de media y baja tensión y mejorar los tiempos de respuesta ante cortes o inconvenientes en el servicio.
La EPE abre convocatoria de trabajo: requisitos y cómo anotarse
La Empresa incorporará personal técnico de entre 18 y 30 años para reforzar las tareas de mantenimiento y reparación de redes eléctricas aéreas y subterráneas en Rosario. La inscripción será pública y comenzará el martes 18 de agosto a través de la página web de la empresa.
Según informó la empresa, el formulario de inscripción estará disponible desde el martes 18 de agosto en su página web.
Se trata de la primera vez que la EPE realizará una búsqueda pública y por concurso para incorporar perfiles profesionales destinados específicamente a estas tareas.
La convocatoria se enmarca en las medidas preventivas que la empresa comenzó a implementar de cara al próximo verano y a las previsiones climáticas que podrían generar una mayor demanda sobre el sistema eléctrico.
Entre los factores mencionados por la EPE se encuentran las previsiones de altas temperaturas y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que pueden provocar períodos de lluvias intensas, fuertes vientos y anegamientos.
La empresa busca incorporar jóvenes con formación técnica que puedan desempeñarse en tareas vinculadas con el mantenimiento, reparación y reposición del servicio eléctrico, tanto en instalaciones aéreas como subterráneas.
EPE: cuáles son los requisitos para postularse
La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 30 años que cuenten con formación técnica reconocida oficialmente.
Como requisito mínimo, los aspirantes deberán tener título secundario técnico o terciario en alguna de las siguientes especialidades:
Técnico Mecánico.
Técnico Electromecánico.
Técnico Electricista.
Además, deberán contar con DNI físico, que será validado durante el proceso de inscripción mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La EPE informó que cada persona podrá postularse una sola vez y que el período para completar el formulario permanecerá abierto durante cinco días corridos.
Una vez finalizada la inscripción, la empresa realizará una selección de los postulantes que avanzarán a las siguientes etapas del concurso. Allí se analizarán los antecedentes de cada candidato, se realizará una evaluación técnica y finalmente una entrevista personal.
El proceso tendrá una metodología de evaluación definida de antemano. La evaluación de antecedentes representará el 25% del puntaje total, mientras que la evaluación técnica tendrá un peso del 35%.
La entrevista personal será la instancia con mayor incidencia y representará el 40% restante.
De esta manera, la EPE busca que el ingreso se realice mediante un mecanismo público y objetivo, basado en la formación y las capacidades de los postulantes.
La empresa indicó que el proceso estará a cargo del área de Recursos Humanos y que la modalidad apunta a garantizar una selección transparente y acorde con las normas establecidas para el ingreso a la Administración Pública de la provincia de Santa Fe.
Cómo anotarse en la convocatoria de la EPE
El formulario estará disponible desde el martes 18 de agosto en el sitio oficial de la Empresa Provincial de la Energía.
Para acceder a la inscripción, los interesados deberán ingresar a la página de la EPE y seleccionar la opción “Sé parte de EPE”.
La inscripción permanecerá habilitada durante cinco días corridos. Por ese motivo, quienes cumplan con los requisitos deberán completar el formulario dentro de ese período y contar con la documentación necesaria para acreditar su identidad y formación técnica.
La búsqueda está orientada exclusivamente a perfiles técnicos y no se trata de una convocatoria general para cualquier puesto dentro de la empresa.
Por qué la EPE busca reforzar sus cuadrillas en Rosario
La decisión de incorporar personal está vinculada con la necesidad de aumentar la capacidad operativa de la empresa frente a posibles situaciones de mayor demanda y afectaciones del servicio.
Desde la EPE señalaron que durante los últimos dos años se produjeron bajas de personal por retiros y jubilaciones y que, al mismo tiempo, las condiciones climáticas previstas para los próximos meses podrían generar nuevos desafíos para la red eléctrica.
Uno de los escenarios que preocupa es la posibilidad de períodos de lluvias abundantes en poco tiempo, acompañadas por fuertes vientos.
Según explicó la empresa, estas condiciones pueden generar inconvenientes tanto en las redes aéreas como en las instalaciones subterráneas, especialmente ante posibles anegamientos.
A esto se suman las altas temperaturas que suelen producir un incremento en el consumo de electricidad durante el verano. El uso de equipos de refrigeración y otros artefactos puede elevar la demanda y aumentar la exigencia sobre las instalaciones.
La EPE destacó que en Rosario ya se realizaron importantes obras de infraestructura durante los últimos dos años.
Según la información proporcionada por la empresa, el Gobierno de Santa Fe y la EPE invirtieron más de $80.000 millones en infraestructura eléctrica en la ciudad.
Entre los trabajos realizados se encuentra el recambio de cables convencionales por tendidos preensamblados, la repotenciación de estaciones transformadoras y la finalización de la Estación Transformadora Catamarca.
También se realizó el recambio de cables de alta tensión de la Estación Transformadora Sorrento, que tenían más de 60 años de utilización. Actualmente, según informó la empresa, hay 48 proyectos de infraestructura en ejecución.
A las obras se sumó la incorporación de nuevos vehículos, grúas, materiales y equipamiento para las cuadrillas y los almacenes de la empresa.
La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, señaló que durante el último año se logró reducir la cantidad de usuarios afectados durante los momentos de mayor criticidad. Según sus datos, se pasó de unos 40.000 a 20.000 usuarios afectados, mientras que el tiempo de respuesta disminuyó de 72 a 48 horas.
La funcionaria explicó que el refuerzo del personal operativo apunta principalmente a las tareas que se realizan en la vía pública para reparar instalaciones y restablecer el suministro ante una interrupción.
Desde la empresa también remarcaron que actualmente existen trabajadores tercerizados que realizan tareas sobre la red, una situación que no se había producido anteriormente con estas características.
En ese contexto, consideran necesario fortalecer las áreas operativas con personal que tenga una vinculación directa con la EPE.
La convocatoria apunta, en definitiva, a sumar trabajadores jóvenes con formación técnica que puedan incorporarse a las tareas de mantenimiento y respuesta ante emergencias.
Para quienes cumplan con los requisitos, el primer paso será completar el formulario de inscripción a partir del martes 18 de agosto, a través del sitio oficial de la EPE, en la sección “Sé parte de EPE”.
Luego comenzará el proceso de evaluación de antecedentes, prueba técnica y entrevista personal que determinará el orden de mérito para la incorporación.