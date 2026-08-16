Desde el 18 de agosto

La EPE abre convocatoria de trabajo: requisitos y cómo anotarse

La Empresa incorporará personal técnico de entre 18 y 30 años para reforzar las tareas de mantenimiento y reparación de redes eléctricas aéreas y subterráneas en Rosario. La inscripción será pública y comenzará el martes 18 de agosto a través de la página web de la empresa.