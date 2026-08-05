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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera

La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas previstas para este 5 de agosto.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

06:30 - 09:30 San Luis al 3100

08:00 - 09:00 Av. A. del Valle, Ara Belgrano, San Martín y Gorriti

08:00 - 10:00 Larrechea, Diagonal Obligado, Neuquén y Storni

08:00 - 10:00 Hernandarias, Peñaloza, Dr. Zavalla y Boneo

08:00 - 12:00 Quiroga, Almonacid, Dr. Zavalla y Dorrego

08:00 - 12:00 Crespo, La Rioja, Paraguay y Chile

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N 168, Ruta Prov. N1, Guinuanes y terraplén

10:00 - 12:00 Naciones Unidas, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

10:00 - 12:00 Corrientes, Estrada, Padre Quiroga y M. Zazpe

Santo Tomé

08:00 - 11:00 Laprade, Alberdi, Rivadavia y Saavedra

09:00 - 13:00 Solís, Derqui, Av. Luján y Azcuénaga

Monte Vera

14:00 - 15:30 Zona urbana. Incluye Ángel Gallardo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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