Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera
La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas previstas para este 5 de agosto.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
06:30 - 09:30 San Luis al 3100
08:00 - 09:00 Av. A. del Valle, Ara Belgrano, San Martín y Gorriti
08:00 - 10:00 Larrechea, Diagonal Obligado, Neuquén y Storni
08:00 - 10:00 Hernandarias, Peñaloza, Dr. Zavalla y Boneo
08:00 - 12:00 Quiroga, Almonacid, Dr. Zavalla y Dorrego
08:00 - 12:00 Crespo, La Rioja, Paraguay y Chile
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N 168, Ruta Prov. N1, Guinuanes y terraplén
10:00 - 12:00 Naciones Unidas, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero
10:00 - 12:00 Corrientes, Estrada, Padre Quiroga y M. Zazpe
Santo Tomé
08:00 - 11:00 Laprade, Alberdi, Rivadavia y Saavedra
09:00 - 13:00 Solís, Derqui, Av. Luján y Azcuénaga
Monte Vera
14:00 - 15:30 Zona urbana. Incluye Ángel Gallardo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.