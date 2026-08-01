Una serie de obras de infraestructura, la incorporación de un nuevo vehículo al parque automotor municipal y la entrega de aportes a instituciones locales fueron los ejes de una jornada de actividades desarrollada en la ciudad de San Guillermo.
San Guillermo suma infraestructura, equipamiento y aportes para instituciones locales
Autoridades provinciales y municipales supervisaron el avance de obras de infraestructura, presentaron una camioneta incorporada al parque automotor de la ciudad y entregaron aportes a instituciones locales. Además, anunciaron una obra para mejorar el tendido eléctrico en el barrio Pueblo Viejo.
La agenda contó con la participación del senador provincial Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, la intendenta Romina López, funcionarios municipales y representantes de distintas instituciones de la comunidad.
Obras en marcha para infraestructura urbana, educativa y turística
La recorrida comenzó con la visita a la obra de repavimentación de una bocacalle y trabajos de bacheo sobre avenida 25 de Mayo, entre Pasteur y Ángela de la Casa. La intervención se ejecuta con financiamiento del Programa de Obras Urbanas (POU) y representa una inversión cercana a los 95 millones de pesos.
Posteriormente, las autoridades supervisaron el avance de la construcción de una nueva aula en la Escuela N.º 6041 "Neuquén", obra que forma parte del programa provincial "Mil Aulas" y que se encuentra en su etapa final. Durante la visita fueron recibidos por directivos y docentes del establecimiento.
La actividad continuó en el Parque Municipal "Alfonsina Storni", donde se desarrolla la remodelación de sanitarios y vestuarios del natatorio. Los trabajos son financiados a través del programa de Fortalecimiento Turístico y demandan una inversión de 113 millones de pesos.
Nueva camioneta y aportes para instituciones
La jornada concluyó en el Salón de Usos Múltiples del barrio Pueblo Viejo con la presentación oficial de una camioneta Toyota Hilux SR 4x4 cero kilómetro, incorporada al parque automotor municipal mediante el programa Obras Menores.
La unidad, cuya inversión superó los 60 millones de pesos, será destinada a fortalecer las tareas que desarrollan las distintas áreas del municipio.
En el mismo acto se entregaron aportes a diversas instituciones de la ciudad. Entre los beneficiarios se encuentran la Municipalidad de San Guillermo, para la organización del II Congreso de Educación y la compra de materiales destinados al Taller Municipal de Peluquería; el Atletismo Club San José; el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales; el Club Unión Cultural y Deportivo y la Familia Piamontesa, para la organización de la Primera Fiesta del Pescado de Río; y la Escuela Provincial N.º 852, que recibió equipamiento tecnológico.
Anuncian una mejora del tendido eléctrico en Pueblo Viejo
Durante las actividades también se anunció la ejecución de una obra para mejorar el tendido eléctrico en el Loteo González, ubicado en el barrio Pueblo Viejo.
La intervención será desarrollada de manera conjunta con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y tiene como objetivo regularizar el servicio eléctrico en ese sector de la ciudad, brindando una solución a familias que actualmente cuentan con conexiones precarias.
La intendenta Romina López explicó que la incorporación de la nueva camioneta forma parte de un plan de renovación del parque automotor municipal destinado a mejorar las herramientas de trabajo de las distintas áreas. Asimismo, destacó la articulación entre el municipio y la Provincia para concretar tanto las obras en ejecución como la futura intervención sobre la red eléctrica del barrio.