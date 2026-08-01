Obras, equipamiento y apoyo a entidades

San Guillermo suma infraestructura, equipamiento y aportes para instituciones locales

Autoridades provinciales y municipales supervisaron el avance de obras de infraestructura, presentaron una camioneta incorporada al parque automotor de la ciudad y entregaron aportes a instituciones locales. Además, anunciaron una obra para mejorar el tendido eléctrico en el barrio Pueblo Viejo.