Las asociaciones de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal y Suardi recibieron aportes por un total de 8 millones de pesos provenientes del Fondo de Seguridad Provincial, recursos que serán destinados al fortalecimiento del equipamiento, el funcionamiento y la capacidad operativa de ambas instituciones.
Bomberos de San Cristóbal y Suardi recibieron $8 millones para fortalecer su capacidad operativa
Cada asociación recibió un aporte de 4 millones de pesos del Fondo de Seguridad Provincial para fortalecer su equipamiento y funcionamiento. Durante el acto también se repasaron las acciones preventivas que se desarrollan en la región ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño.
La entrega se realizó en el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal y estuvo encabezada por el senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González. Cada cuartel recibió 4 millones de pesos para afrontar inversiones destinadas a mejorar la respuesta ante emergencias.
Durante la actividad, el senador destacó la importancia del trabajo que desarrollan los cuerpos de bomberos voluntarios y señaló que, con esta nueva entrega, los aportes destinados a las instituciones del departamento San Cristóbal alcanzan los 20 millones de pesos.
Recursos para fortalecer la respuesta ante emergencias
Los fondos forman parte de un programa provincial orientado a fortalecer el sistema de bomberos voluntarios mediante inversiones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.
En ese marco, Michlig recordó que recientemente también fueron beneficiados los cuarteles de Villa Trinidad, Ceres y San Guillermo, mientras que las asociaciones de Hersilia y Arrufó accederán a aportes similares una vez que completen la documentación administrativa requerida.
El legislador señaló que estas acciones buscan consolidar la capacidad de respuesta de las instituciones que intervienen en incendios, rescates, accidentes y otras emergencias en distintas localidades del departamento.
Prevención frente al fenómeno de El Niño
Durante el encuentro también se abordaron las medidas preventivas que se impulsan ante los pronósticos que anticipan un posible fenómeno de El Niño durante el próximo período.
En ese sentido, Michlig informó que la próxima semana se desarrollará en la ciudad de Ceres una jornada de trabajo con funcionarios provinciales para coordinar acciones entre los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio.
Además, hizo referencia al proyecto de Ley de Emergencia Hídrica enviado a la Legislatura, que contempla la creación de un fondo específico para atender contingencias derivadas de eventos climáticos extremos, y mencionó el avance de las recorridas técnicas junto a equipos de Recursos Hídricos y Vialidad Provincial para supervisar obras de limpieza de canales en la región.
Participación de autoridades
El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Cristóbal, Diego Rodríguez; la jefa del cuerpo activo, Natali Dobanton; el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Suardi, Alexis Fontanessi; y el jefe del cuerpo activo de esa institución, Ceferino Maidana.
También participaron el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi; el secretario de Gobierno, Alejandro Bianco; el delegado regional de Educación Región IX, Maximiliano Rodríguez; los concejales Pablo Bonacina y Horacio Rigo; junto a funcionarios provinciales y representantes de ambas instituciones.