Departamento San Cristóbal

Bomberos de San Cristóbal y Suardi recibieron $8 millones para fortalecer su capacidad operativa

Cada asociación recibió un aporte de 4 millones de pesos del Fondo de Seguridad Provincial para fortalecer su equipamiento y funcionamiento. Durante el acto también se repasaron las acciones preventivas que se desarrollan en la región ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño.