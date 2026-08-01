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Condenan a un hombre a tres años y siete meses de prisión por violencia de género en Ceres

Un tribunal de San Cristóbal condenó a Néstor Hernán Piris a tres años y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido físicamente y amenazado a su pareja en diciembre del año pasado, en la ciudad de Ceres. La pena surgió de la unificación con una condena previa en suspenso, cuya ejecución condicional fue revocada.

Violencia de género: tres años y siete meses de cárcel para un condenado en CeresViolencia de género: tres años y siete meses de cárcel para un condenado en Ceres
 11:25
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Un hombre identificado como Néstor Hernán Piris fue condenado a tres años y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido y amenazado a su pareja en Ceres (departamento San Cristóbal).

La sentencia fue dispuesta por el juez José Boaglio en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales sancristobalenses, en el cual el fiscal Emiliano Odriozola representó al MPA.

En relación con lo dispuesto, Odriozola expresó que “si bien aún no conocemos los fundamentos del fallo, desde la Fiscalía valoramos que se haya dictado una sentencia condenatoria, tal como lo habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

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A su vez, el funcionario del MPA explicó que “el monto de la pena resultó de la unificación con una condena en suspenso”, y aclaró que “la modalidad de ejecución condicional fue revocada”.

Los hechos

El fiscal planteó que “el viernes 19 de diciembre del año pasado, aproximadamente a las 22:00, el condenado agredió físicamente a su pareja en una casa ubicada en Sarmiento al 800”. Según especificó, “la atacó mediante golpes de puño y la amenazó”.

En tanto, Odriozola precisó que “al día siguiente, alrededor de las 14:00, Piris volvió a golpear a su pareja, quien como resultado de ambos hechos sufrió heridas en diferentes partes de su cuerpo”.

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“Es claro que el condenado actuó en un contexto de violencia de género, en el marco de una relación asimétrica de poder que tenía con la víctima”, manifestó.

Condena

Piris fue condenado por la autoría de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo).

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