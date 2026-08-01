Judiciales

Condenan a un hombre a tres años y siete meses de prisión por violencia de género en Ceres

Un tribunal de San Cristóbal condenó a Néstor Hernán Piris a tres años y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido físicamente y amenazado a su pareja en diciembre del año pasado, en la ciudad de Ceres. La pena surgió de la unificación con una condena previa en suspenso, cuya ejecución condicional fue revocada.