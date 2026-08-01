El programa provincial “Yo vi tu Corazón”, una de las propuestas itinerantes del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Provincia, comenzará una nueva gira por el territorio santafesino.
"Yo vi tu Corazón" inicia una nueva gira provincial en Esperanza
El programa itinerante del Ministerio de Cultura comenzará el domingo 2 de agosto una recorrida por el Parque de la Agricultura de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias. Habrá juegos, baile y teatro de kermés, con entrada libre y gratuita.
El primer encuentro será el domingo 2 de agosto, desde las 15, en el Parque de la Agricultura de la ciudad de Esperanza (departamento Las Colonias). Con acceso libre y gratuito, la iniciativa ofrecerá una tarde de juegos, pista de baile y teatro de kermés para disfrutar en familia.
La gira 2026 contempla cinco fechas en distintas localidades de la provincia. Tras su paso por Esperanza, el programa llegará en septiembre a Santo Tomé, en octubre a Villa Gobernador Gálvez; en noviembre a San Justo y en diciembre a Sastre.
Nueva gira
Al anunciar el inicio de esta nueva gira, la ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó que “Yo vi tu Corazón es uno de los programas itinerantes que ha tenido un gran impacto en las comunidades.
Además, trabajamos con las propias comunidades construyendo de abajo hacia arriba, realizamos una capacitación y un evento muy colaborativo donde la gente puede participar y construir junto a nosotros".
En ese sentido, la Ministra agregó que "tenemos la instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro de garantizar el acceso a la cultura de todos los santafesinos y santafesinas, y por eso impulsamos una cultura de cercanía y con fuerte presencia territorial".Creatividad y participación
Impulsado por el Ministerio de Cultura, Yo vi tu Corazón propone generar espacios de juego, expresión y encuentro en plazas y espacios públicos de toda la provincia.
Iniciativa
La iniciativa es llevada adelante por un equipo interdisciplinario de trabajadoras y trabajadores del Tríptico de la Imaginación -compuesto por La Redonda, El Molino y La Esquina Encendida- junto a los Aleros, y se enriquece con la participación activa de las y los anfitriones de cada localidad.
Desde su primera edición, realizada en diciembre de 2023 con un gran encuentro en La Redonda, Arte y Vida Cotidiana (ubicado en la ciudad de Santa Fe, que integra el Tríptico de la Imaginación), “Yo vi tu Corazón” recorrió ciudades y pueblos santafesinos promoviendo espacios de encuentro construidos junto a las comunidades.
En cada edición, la propuesta se desarrolla en articulación con gobiernos locales, instituciones, artistas, docentes, jóvenes, vecinas y vecinos, que participan activamente de la preparación y realización de cada jornada.
Juego, baile, diversión y creatividad conviven en una propuesta que ya reunió a miles de santafesinas y santafesinos en localidades como Ceres, Gálvez, El Trébol, Firmat, Helvecia, Laguna Paiva, Malabrigo, Rafaela, Recreo, Roldán, Rosario, San José de la Esquina, San Vicente, Santa Fe, Sunchales y Venado Tuerto.