Las bajas temperaturas volvieron a marcar el comienzo de la jornada en distintos puntos de Argentina. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades amanecieron con valores inferiores a los 0°C, mientras que el sur del país concentró las marcas más extremas.
Cuáles fueron las ciudades con las temperaturas más bajas este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el intenso frío volvió a hacerse sentir en gran parte del país, con registros bajo cero en varias localidades durante la mañana.
En contraste, Santa Fe inició el día con una temperatura mucho más templada. La jornada estará marcada por una mínima de 15° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias durante la mañana y mejoras en las condiciones hacia la tarde.
El ranking
La temperatura más baja registrada durante la mañana correspondió a Río Grande, en Tierra del Fuego, donde el termómetro descendió hasta los -3°C.
El segundo lugar fue para Ushuaia, también en Tierra del Fuego, con -2°C, mientras que Maquinchao, en Río Negro, completó el podio con -1,8°C.
Las diez localidades con menor temperatura
Según el relevamiento de las 7:00, el ranking quedó conformado de la siguiente manera:
- Río Grande (Tierra del Fuego): -3°C y 94% de humedad.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -2°C y 67% de humedad.
- Maquinchao (Río Negro): -1,8°C y 96% de humedad.
- La Quiaca (Jujuy): -1,4°C y 55% de humedad.
- Esquel (Chubut): 0°C y 87% de humedad.
- Malargüe (Mendoza): 0,8°C y 61% de humedad.
- El Calafate (Santa Cruz): 1°C y 89% de humedad.
- Puerto Madryn (Chubut): 1,6°C y 97% de humedad.
- Comodoro Rivadavia (Chubut): 1,8°C y 89% de humedad.
- Río Gallegos (Santa Cruz): 1,8°C y 87% de humedad.
Cómo estará el tiempo en Santa Fe
En la capital santafesina, el panorama será muy diferente al de las ciudades más frías del país. Se espera una mínima de 15° y una máxima de 21°, con probabilidades de precipitaciones durante la mañana que irán disminuyendo con el correr de las horas.
Además, el viento soplará con intensidad moderada y no se prevén ráfagas, mientras que las condiciones tenderán a estabilizarse hacia la tarde.